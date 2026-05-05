SAHA 2026'da 'TRMOTOR TF35000 Alt Sistemler İmza Töreni' düzenlendi

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında "TRMOTOR TF35000 Alt Sistemler İmza Töreni" düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı devam ediyor.

Fuar kapsamında düzenlenen TRMOTOR TF35000 Alt Sistemler İmza Töreni'ne Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar ve sekiz şirketin yöneticisi katıldı.

TRMOTOR Genel Müdürü Prof. Dr. Osman Saim Dinç, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, IDAK Havacılık Genel Müdürü Ali Emre Akgüneş, HARPAX Sistem Teknolojileri Genel Müdürü Dursun Öner, ANOVA AR-GE Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Emre Öztürk, ALP Havacılık Genel Müdürü Şenay İdil, TAAC Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü Murat Koç ve PCS Test ve Otomasyon Genel Müdürü Uğur Yiğit'in katılımıyla düzenlendi.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar, burada yaptığı konuşmada, motorun tasarımıyla ilgili ciddi bir olgunluk seviyesine geldiklerini belirterek, motorun tasarımının nihayetlenmesi ve test edilecek prototiplerin üretilmesiyle ilgili sözleşmenin de çok kısa süre içerisinde imzalanacağını bildirdi.