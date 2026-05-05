Haberler

SAHA 2026'da "TRMOTOR TF35000 Alt Sistemler İmza Töreni" düzenlendi

SAHA 2026'da 'TRMOTOR TF35000 Alt Sistemler İmza Töreni' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında organize edilen TRMOTOR TF35000 Alt Sistemler İmza Töreni, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar ve sektörün önde gelen şirketlerinin yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında "TRMOTOR TF35000 Alt Sistemler İmza Töreni" düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı devam ediyor.

Fuar kapsamında düzenlenen TRMOTOR TF35000 Alt Sistemler İmza Töreni'ne Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar ve sekiz şirketin yöneticisi katıldı.

TRMOTOR Genel Müdürü Prof. Dr. Osman Saim Dinç, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, IDAK Havacılık Genel Müdürü Ali Emre Akgüneş, HARPAX Sistem Teknolojileri Genel Müdürü Dursun Öner, ANOVA AR-GE Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Emre Öztürk, ALP Havacılık Genel Müdürü Şenay İdil, TAAC Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü Murat Koç ve PCS Test ve Otomasyon Genel Müdürü Uğur Yiğit'in katılımıyla düzenlendi.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar, burada yaptığı konuşmada, motorun tasarımıyla ilgili ciddi bir olgunluk seviyesine geldiklerini belirterek, motorun tasarımının nihayetlenmesi ve test edilecek prototiplerin üretilmesiyle ilgili sözleşmenin de çok kısa süre içerisinde imzalanacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Yunus Türk
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli 'Yıldırımhan' tanıtıldı

Sınırımızda savaş sürerken Türkiye gizli silahını tanıttı
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır

Tarihi gelişme! Türkiye'nin o ülkeyle sınırı açılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek
Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür piyangosu

Trabzonspor'a piyango vurdu

Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı

Süper Lig ekibinden Amedspor'u kızdıran hareket

Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Yağışlarla debisi yükselen dere, Van Gölü kıyısının rengini değiştirdi

Türkiye'nin meşhur gölünde korkutan görüntüler
Trump'tan yanındaki çocuklara 'İran' mesajı

Küçücük çocuklara İran'la ilgili söyledikleri pes dedirtti