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Sagra Grup, Business Honors Awards'ta 5 Ödül Kazandı

Sagra Grup, Business Honors Awards'ta 5 Ödül Kazandı
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OYAK Gıda Sektörü şirketlerinden Sagra Grup, Business Honors Awards'ta beş ödül alarak sosyal medya yönetimi, yenilikçi ürün stratejisi ve pazarlama inovasyonu gibi kategorilerde şampiyon oldu.

OYAK Gıda Sektörü şirketlerinden Sagra Grup, topluma, çevreye ve sektörlerine katkı sunan girişimlerin ve liderlerin ödüllendirildiği Business Honors Awards'tan beş ödül aldı.

Sagra Grup, iş dünyasında uzun vadeli etkiler oluşturan; sektörlerine yön veren, yenilikçi ve sürdürülebilir girişimlerin ödüllendirildiği Business Honors Awards'tan beş ödülle döndü.

Sagra Grup markalarından Tadelle, 2024 yılı sosyal medya kampanyaları ile "En İyi Sosyal Medya Yönetimi" ve parça fındıklı kakaolu fındık ezmesi lansmanı ile "En Yenilikçi Ürün Stratejisi" kategorilerinde, Sarelle ise relansman kampanyası ile "En İyi Tv Reklamı Kampanyası" ve bitter vegan fındık ezmesi ile "En İyi Pazarlama İnovasyonu" kategorilerinde ödülün sahibi oldu. Sagra 1936 Mağazacılık ise çikolata çeşmesi ile "En Yenilikçi Ürün ve Hizmet Geliştirme" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Otomotiv, finans, enerji, FMCG, teknoloji, inşaat, sağlık, hizmet, medya, eğlence, lojistik ve girişimcilik gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, Business Honors Awards'ta satış, pazarlama, iş geliştirme, kurumsal iletişim ve insan kaynakları kategorilerinde değerlendiriliyor. Topluma, çevreye ve sektörlerine anlamlı katkılar sunan girişimlerin ve liderlerin ödüllendirildiği yarışma, iş dünyasındaki kalıcı başarıların arkasındaki gerçek hikayeleri, stratejileri ve liderlik yeteneklerini ön plana çıkarmayı hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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