Üye Girişi
Haberler
Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı

Milyonların kilitlendiği yılın ilk Kabine toplantısı başladı
DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama AK Parti'den
DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek

DEM Partili Hatimoğulları'ndan tarihi geri vites
Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi

Bakan Fidan duyurdu! Suriye'de olmaz denilen oluyor

Sağlık-Sen Genel Başkanı: İş Bırakma Kararı Almayacağız

Sağlık-Sen Genel Başkanı: İş Bırakma Kararı Almayacağız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Anadolu'daki vatandaşların mağdur olmaması için iş bırakma kararı almadıklarını vurguladı. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile ilgili düzenlemelerin yapılacağını belirtti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Sağlık-Sen olarak Anadolu'daki vatandaşımız mağdur olmasın diye bugüne kadar iş bırakma kararı almadık ve almayacağız" dedi.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne bazı sendika ve dernekler, 6-10 Ocak tarihleri arasında aile hekimliklerinde, 8 Ocak'ta ise tüm sağlık kurumlarında iş bırakma kararı alındığını açıkladı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ise daha önceki iki iş bırakma eyleminde olduğu gibi Sağlık-Sen'in yine iş bırakmayacağını açıkladı.

"Yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda düzenlemeler yapılacak"

Doğan, aile hekimleri ile aile sağlığı hemşire ve ebelerinin sorunlarını dile getirmek ve taleplerini iletmek için yaptıkları ziyaretleri hatırlatarak, "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne dair taleplerimizi Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri ile paylaştık. Diyalog kapılarını açık tutarak yapmış olduğumuz ziyaretler sonucunda Sağlık Bakanlığı'nın; entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde yaşanan nöbet sorunu, Hastalık Yönetimi Platformu'ndan (HYP) kaynaklanan sorunlar ve teşvik ödemeleri düşük kalan aile sağlığı hemşire ve ebeleri için yeni düzenlemeler yapacağını kamuoyuyla paylaşmıştık. Yönetmeliğin gündeme geldiği ilk andan itibaren yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda bu noktaya geldik. Elbette Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne dair diğer sorunların da farkındayız ve bu konuda ilk günden bu yana mücadelemizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Diyalog kapılarını kapatan her eylem sorunu daha da büyütür"

Çalışanların mağduriyeti üzerinden Anadolu'daki vatandaşların da mağdur olmasını istemediklerini kaydeden Doğan, "Bu nedenle bugüne kadar iş bırakma kararı almadık ve almayacağız. Diyalog kapılarını sürekli açık tutarak hekimlerimiz, aile hekimlerimiz, aile sağlığı hemşire ve ebelerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Sorunlar diyalogla çözülür. Diyalog kapısını kapatacak her eylem ve hareket sorunun daha da büyümesine neden olur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

İrem Derici'den şaşırtan ihanet itirafı
img

Feyza Civelek'ten kafa karıştıran 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
img

Rusya, akraba ülkenin verdiği siparişle şoke oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi

Toplantıya damga vuran soru! Babasını savunamadı
Muslera ve Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya Türkçe gönderme

Muslera ve Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya Türkçe gönderme
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi

İddiası vahim! TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Son Dakika Haberleri

BUSKİ Bursa su kesintisi! 6-7 Ocak İnegöl, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? Sultangazi'de bagajda kadın cesedi mi bulundu? En düşük emekli maaşı kaç TL oldu, arttı mı 2025? Slaven Bilic Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var, problem mi var 6 Ocak Pazartesi? Kabine toplantısı bitti mi 2025? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 6-7 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kabine toplantısı kararları ne 6 Ocak Pazartesi? Birşah Süt kimin, sahibi kim? KOSKİ Konya su kesintisi! 6-7 Ocak Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.