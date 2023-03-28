Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli için ilan yayımladı. Adaylar tercihlerini 3 Nisan'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli için ilana çıktı. Adaylar tercihlerini 3 Nisan'a kadar yapabilecek. Tercihler ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

İŞTE ALIM YAPILACAK ALANLAR

Öte yandan müjdeyi Bakan Fahrettin Koca duyurmuştu. Twitter hesabındaki paylaşımında Bakan Koca şunları söylemişti: "42.500 yeni personel istihdamı. KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."