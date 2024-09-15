Safranbolu Cam Seyir Terası 8 Ayda 164 Bin Ziyaretçi Ağırladı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki İncekaya Kanyonu üzerine yapılan cam seyir terası yılın ilk 8 ayında 164 bin 841 kişiyi ağırlarken, 6 milyon 145 bin TL gelir sağladı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 12 yıl önce İncekaya Kanyonu üzerine inşa edilen Türkiye'nin ilk cam seyir terası misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Doğa ile iç içe seyir keyfi veren 11 metre uzunluğa sahip, 75 ton yüke dayanıklı teras 2024 yılının ilk 8 ayında yerli ve yabancı olmak üzere 164 bin 841 kişiyi ağırladı.

2021 yılından sonra işletmeciliği İl Özel İdaresi tarafından yapılan cam seyir terası 6 milyon 145 bin TL gelir sağladı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, "Cam teras Safranbolu turizmini gerek yerli turist gerekse yabancı turistler bazında Safranbolu'yu ziyaret eden her turistimizin ilçemizi ziyaret eden herkesin uğramak, görmek, bir fotoğraf almak istediği önemli bir cazibe merkezi haline geldi" dedi.

2021 yılından sonra cam seyir terasın İl Özel İdaresi tarafından çalıştırılmaya başlandığını belirten Sözen, kiracının çalıştırdığı yılda 23 bin 200 kişinin cam terası ziyaret ettiğini ifade etti.

Kiracıyla biten sözleşmenin ardından İl Özel İdaresi'nin asıl kazancının başladığını anlatan Sözen, "2021 yılında 23 bin 200 ziyaretçisi olan cam teras 2022 yılında 158 bin 423'e ulaştı. 139 bin TL geliri olan cam teras bir yıl sonra 1 milyon 541 bin TL'lik gelire ulaştı. Daha sonra biz bundan çok olumlu verim aldığımız da rakamlardan da anlaşılacak. 2023 yılına geldiğimizde cam teras 230 bin 366 ziyaretçi ağırladı. Gelir olarak da 4 milyon 694 bin lira gibi bir gelire ulaştı. Bu yılın ilk 8 ayında da cam terası 164 bin 841 kişi ziyarette bulundu ve elde edilen gelir 6 milyon 145 bin lira oldu" diye konuştu.

"Hedef 10 milyon TL gelir"

Sözen, yaklaşık 4 yılda cam terası toplam 586 bin 830 kişinin ziyaret ettiğini ve buradan 12 milyon 520 TL gelir elde edildiğini söyledi.

Bu yılsonu itibarıyla cam terasta 300 bine yakın ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini kaydeden Sözen, 10 milyon TL gelir beklediklerini aktardı. - KARABÜK