Safra Kesesi Taşları Erken Teşhisle Kolayca Tedavi Edilebilir

Güncelleme:
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, safra kesesi hastalıklarının yaygın olduğunu ve erken teşhisle basit bir şekilde tedavi edilebildiğini belirtti. Hastaların sıkça gördüğü belirtilerin altında yatan sebeplerin anlaşılması gerektiği vurgulandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesinden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, oldukça yaygın görülen safra kesesi taşlarının erken teşhisle kolayca tedavi edilebildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, safra kesesi hastalıkları, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de en sık karşılaşılan sindirim sistemi problemleri arasında yer alıyor.

Yemek sonrası karın ağrısı, mide şişkinliği veya sırta vuran rahatsızlık hissi gibi belirtiler, pek çok kişi tarafından hazımsızlık zannedilirken bu belirtilerin temel sebebi safra kesesi taşları olabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, safra kesesi hastalıklarının sessiz ilerleyen ama erken teşhisle kolayca tedavi edilebilen bir rahatsızlık olduğunu belirtti.

Özdenkaya, safra kesesi taşlarının toplumda oldukça yaygın görülen bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayarak, çoğu hastanın, safra kesesi taşı olduğunu fark etmeden yıllarca hayatına devam eden hastalar olduğunu ancak semptomatik hale gelen vakalarda cerrahi tedavinin gerekli olduğunu kaydetti.

Safra kesesi hastalıklarının genellikle ağır ve yağlı yemeklerden sonra ortaya çıkan karın veya sırta vuran ağrılarla kendini belli ettiğine dikkati çeken Özdenkaya, "Hastalar genellikle mide bölgesinde gaz ve basınç hissi, sırta ya da sağ omuza vuran ağrılarla bize başvurur. Bu durum bazen kalple karıştırılabilir. Şikayetlerin altında safra kesesi taşı olabileceği gibi başka sindirim sistemi problemleri de yatabilir." ifadelerini kullandı.

Özdenkaya, toplumda safra kesesi taşı olan birçok kişinin hiçbir belirti göstermeden yaşamını sürdürebildiğinin altını çizerek, "Biz bu grubu 'sessiz taş' hastaları olarak tanımlarız. Bu kişilerde genellikle cerrahiye gerek olmaz. Ancak ağrı, bulantı, hazımsızlık gibi şikayetleri olan semptomatik hastalarda tedavi laparoskopik yani kapalı ameliyatla yapılır." değerlendirmelerinde bulundu.

Kapalı yöntemle yapılan safra kesesi ameliyatlarının güvenli ve etkili olduğunu vurgulayan Özdenkaya, şunları kaydetti:

"Ameliyat sonrası hastalar çok kısa sürede iş ve sosyal hayatlarına dönebiliyor. Türkiye'de cerrahlarımız bu konuda oldukça tecrübeli. Hastanemiz özelinde ayda yaklaşık 100'e yakın safra kesesi ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Komplikasyon oranı ise yüzde 1'in altındadır. Safra taşları bazı durumlarda safra kanalına düşebilir. Bu durum pankreas iltihabına veya sarılığa yol açabilir. Bu gibi durumlarda endoskopik yöntemle, yani Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP) işlemiyle taşların kanal içerisinden temizlenmesi gerekir. Ancak standart tedavi, safra kesesinin laparoskopik yöntemle çıkarılmasıdır."

