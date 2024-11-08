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Sabit saat uygulamasıyla 20 milyar lira tasarruf sağlandı

Sabit saat uygulamasıyla 20 milyar lira tasarruf sağlandı
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Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ahmet Erdem, sabit yaz saati uygulamasının başladığı 2016'dan bu yana 11 milyar kilovatsaat enerji karşılığı 20 milyar lira tasarruf sağlandığını bildirdi. Uygulamanın etkilerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından saat değişikliklerinin etkilerinin bilimsel olarak incelendiği belirtildi.

Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ahmet Erdem, yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de Bakanlar Kurulu Kararı ile 2016'da kalıcı yaz saati uygulamasına geçildiğini, bu uygulama ile gün ışığından azami derecede yararlanılmasının hedeflendiğini söyledi.

Uygulamanın etkilerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından saat değişikliklerinin etkilerinin bilimsel olarak incelendiğini ifade eden Erdem, sabit saat uygulaması ile önemli ekonomik ve çevresel faydalar elde edildiğinin ortaya çıktığını kaydetti.

Erdem, saat değişimlerinin insanlar üzerinde kaygı, stres gibi psikolojik ve sosyolojik etkilerinin bulunduğuna yönelik birçok araştırma olduğunu dile getirerek, "Bu araştırmalar ışığında sabit saat uygulamasının insanların hormonal dengesine olumlu katkı sağladığı görülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre sabit yaz saati uygulamasının başladığı 2016'nın ekim ayından bugüne 11 milyar kilovatsaat enerji karşılığı 20 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlandı." diye konuştu.

KIŞ SAAT UYGULAMASI HER ÜLKEDE FARKLI

Avrupa'da 1980'de başlatılan kış saati uygulamasının sonlandırılmasına yönelik Avrupa Parlamentosuna 2018'de teklifte bulunulduğunu anımsatan Erdem, dünya genelindeki saat değişimleri hakkında bilgi paylaştı.

Dünya genelinde, Japonya, Çin, Güney Kore, Hindistan, Arap Yarımadası ve Güney Amerika ülkeleri tarafından kış saati uygulamasına hiç geçilmediğine işaret eden Erdem, şöyle devam etti:

"Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerindeki kış saati uygulamasında da ülkelerin mümkün olduğunca en doğusundan geçen meridyen saatini tercih ettikleri görülmekte. Ülkemizde ise en uygun saat dilimi belirlenirken coğrafi konum, kentleşme oranı gibi göstergeler dikkate alındı. Bugün Paris, Berlin, Londra ve Amsterdam gibi şehirlerde gün doğumunun 07.00-07.30 saatleri arasında yaşandığı, okula başlama saatlerinin 08.00, mesai başlangıç saatlerinin ise 08.30 olduğu görülmekte."

SAAT UYGULAMASINDA VALİLİKLER YETKİLİ

Erdem, Türkiye'de ise Iğdır'da gün doğumunun yaklaşık 06.40'ta başladığını ve nüfusça ağırlık merkezi olarak kabul edilen Ankara'da güneşin yaklaşık 07.25'te doğduğunu belirterek, "İstanbul'da ise gün doğumu 07.37 olarak gerçekleşiyor. Mesai saatleri ise genel olarak 08.30'da başlamakta. Eğitim sistemimizde tekli öğretim 09.00-15.00 arasında uygulanmaktayken ikili öğretim 07.30-18.30 saatleri arasında gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de il bazlı ders saati ve mesai başlangıç saatlerinin belirlenmesinde valiliklerin yetkili olduğunu anımsatan Erdem, "Mesai saatleri ve okullardaki ders saatleri ve planlanırken gün doğumu ve batımı saatleri ile toplumsal şartların göz önünde bulundurulması oldukça büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Ekonomi
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

karanlıkta kalkıp ışıkları boş yere yakıyorsun karanlıkta yoğun trafikte fazla yakıt yakıyorsun karanlıkta ne yaparsan yap daha fazla enerji harcıyorsun yandaş birini bulup uydurma araştırma yapıp uydurma bilimsel sonuç açıklıyorsun Avrupalılar aptalmı kış saatini uyguluyor

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Haber YorumlarıAli :

O 20 milyar lira tasarruf değil, yandaşa ekstra kazandırdığın para!!

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Haber YorumlarıMahmut DEĞERLİ:

20 liradır o :) faydalı birşeyler yapılmış olsa idi gayri ihtiyari bile , hemen müdehale etmeleri gerekir yaz kış saati bunun tersi olmalı şeklinde değiştirirlerdi , 20 liradır o 20 :)

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Haber YorumlarıTolga Baran:

Kaçak elektrik kullananlara gidiyor bu uygulamada çilesini biz sefasını onlar sürüyor

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Haber YorumlarıGönül Uçar:

Bu nasıl tasarruf evden çıkana kadar her yerde ışık yakıyoruz.. okillarda ilk ders lamba yakarak işleniyor. 2016 dan önceki kış saati uygulamasında tasarruf ettiğinizi söylüyordunuz... Tarikatlar emretti hükümet uyguladı milleti karanlığa mahkum ettiniz..

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Haber YorumlarıGönül Uçar:

Sabah karanlıkta gidip akşam karanlıkta dönüyoruz neresi tasarruf millete eziyet resmen. İlkokul çocukları karanlıkta okula gidiyor yazık günah.. Sorsak müslümansınız Allah korkusu yok sizde.. Hayatınız yalan

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Haber YorumlarıAhmet Kacarogullari:

buna. AKP ye. oy. verenlerin. dışında kimse inanmaz. yalana

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

hay sizin yalaniniza

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