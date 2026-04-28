Sabiha Gökçen'e "2026 Yılı En Başarılı İlk Temas Personeli" ödülü

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı çalışanı Doğukan Demirbek, uçuşunu kaçıran demans hastası yolcuya sağladığı kesintisiz destekle Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) tarafından "2026 Yılı En Başarılı İlk Temas Personeli" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ISG, MAHB tarafından yönetilen 40 havalimanı arasında düzenlenen "2026 Yılı En Başarılı İlk Temas Personeli" yarışmasında, küresel başarı elde etti.

Yarışmada ISG Satınalma Uzmanı Doğukan Demirbek, uçuşunu kaçıran ve zor anlar yaşayan demans hastası yolcuya 24 saat boyunca refakat ederek, süreci yönetmesiyle ödüle layık görüldü.

Bu yıl yarışmada, Doğukan Demirbek (ISG) ve Yağmur Kanber (Kepler) 40 havalimanı arasından finale kalmıştı.

Demans hastası yolcuya "güvenli liman" oldu

ISG'ye ödül getiren olayda, terminalde yönünü kaybeden ve panik yaşayan yolcu, yaka kartını fark ettiği Demirbek'ten yardım istedi.

Mola saatinde olmasına rağmen yolcunun durumundaki zaman ve mekan çelişkilerini fark eden Demirbek, yaşlı yolcuyu yalnız bırakmayarak sürece müdahale etti.

Yolcunun yakınlarına ulaşan Demirbek, misafirin uçuşunu kaçırdığının belirlenmesi ardından biletin ücretsiz değişimine destek oldu.

Demirbek, en yakın uçuşun ertesi gün olduğunun tespit edilmesi üzerine yolcunun gece konaklaması için ISG Airport Hotel ile koordinasyon sağladı.

Yolcunun ailesini bilgilendirerek check-in işlemlerini tamamlayan Demirbek, aynı zamanda hava yolu firmasıyla kurduğu etkili iletişim sayesinde, yeni biletin hiçbir ek ücret talep edilmeden bir sonraki güne aktarılmasına destek verdi.

Demirbek, ertesi gün de konakladığı otelden aldığı yolcuya, havalimanına varışından itibaren check-in, güvenlik geçişleri ve pasaport işlemleri boyunca refakat ederek, misafirin seyahatini gerçekleştirmesine yardım etti.