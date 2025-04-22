Sabiha Gökçen'deki kafede satılan simitin fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki bir kafe satılan simit arası beyaz peynir ve domatesin 355 TL'lik fiyatını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Fiyat etiketi kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Yolcular, böylesine sade bir ürünün bu denli yüksek fiyata satılmasına tepki gösterirken, havalimanlarında yeme-içme fiyatlarının denetlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Daha önce de benzer fahiş fiyatlar kamuoyunun gündemine gelmişti.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde;