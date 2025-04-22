Sabiha Gökçen'deki kafede satılan simitin fiyatını görenler "Yok artık" diyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir işletmede satılan simit arası beyaz peynir ve domatesin 355 TL'ye satılması tepki çekti. Yolcular, fiyatın fahiş olduğunu belirterek denetim çağrısında bulundu.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki bir kafe satılan simit arası beyaz peynir ve domatesin 355 TL'lik fiyatını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Fiyat etiketi kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.
Yolcular, böylesine sade bir ürünün bu denli yüksek fiyata satılmasına tepki gösterirken, havalimanlarında yeme-içme fiyatlarının denetlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Daha önce de benzer fahiş fiyatlar kamuoyunun gündemine gelmişti.
Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde;
- Haram zıkkım olsun aldığınız para...
- Zulümdür.
- Bunları neden kimse denetlemiyor?
- Simit alana uçak bileti bedava mı?