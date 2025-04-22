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Sabiha Gökçen'deki kafede satılan simitin fiyatını görenler "Yok artık" diyor

Sabiha Gökçen'deki kafede satılan simitin fiyatını görenler
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir işletmede satılan simit arası beyaz peynir ve domatesin 355 TL'ye satılması tepki çekti. Yolcular, fiyatın fahiş olduğunu belirterek denetim çağrısında bulundu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki bir kafe satılan simit arası beyaz peynir ve domatesin 355 TL'lik fiyatını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Fiyat etiketi kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Sabiha Gökçen'deki kafede satılan simitin fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Yolcular, böylesine sade bir ürünün bu denli yüksek fiyata satılmasına tepki gösterirken, havalimanlarında yeme-içme fiyatlarının denetlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Daha önce de benzer fahiş fiyatlar kamuoyunun gündemine gelmişti.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde;

  • Haram zıkkım olsun aldığınız para...
  • Zulümdür.
  • Bunları neden kimse denetlemiyor?
  • Simit alana uçak bileti bedava mı?
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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıHalit:

zorla satılmıyor alan hak ediyor

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

kızmayın canım arasına peynir koymuş peynir çok pahalı bir de domates var oo ucuz bile hadi burası havaalanı kiralar pahalı falan otoyoldaki oksijen molalar var oradaki dandik türk işletmeleri nasıl geçiriyor birde onlara bakılsın

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Haber YorumlarıA. Erol:

10TL olmalı

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Haber YorumlarıMaraşlı:

Bunu bu fiyattan satanların, kazandıkları parayı Allah yedirmesin inşallah.

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Devlet bu yüzden hiç güveni kalmadı vatandaşın söylenecek söz yok artık

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Haber YorumlarıAhmet Celikci:

marketlere denetleme yapıldığı kadar dinlenme tesiskeri havalimanları gibi yerleri de denetlenme ihtiyacı duyulmadığı aşikar ortada

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

TEMUYA SATIŞ TEMSİLCİSİ MECBURİYETİYLE UĞRAŞACAĞINIZA ŞU HAVAALANLARINDAKİ FİYAT REZALETLERİNİ DÜZELTİN ORAYA SATIŞ TEMSİLCİSİ ATAYIN

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Haber YorumlarıFatih Çerçi:

Simit alamıyorlarsa pasta yesinler..

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Haber Yorumlarıhuseyin eskin:

Sadece simit diyerek haksızlık etmeyin arasında peynir de var.

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Haber YorumlarıMusty:

lne kadar kira verirsen ver kardesim boyle bri fiyat yok olamaz

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