Sabahattin Seven'den Türkiye Ekonomisine ve Bireysel Finans Yönetimine Işık Tutan Yeni Kitap

Finansal Bilinç ve Ekonomik Farkındalık İçin Pratik Bir Rehber

"Finansal Başarı", yalnızca finansal okuryazarlık düzeyini artırmayı değil, aynı zamanda bireylerin ekonomik hedeflerine ulaşmalarına rehberlik etmeyi amaçlıyor. Kitap; tasarruf alışkanlıklarından yatırım stratejilerine, kriz dönemlerinde doğru finansal kararlar almaktan Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Türkiye Ekonomisine Stratejik Bir Bakış

Kitapta Türkiye'nin güncel ekonomik durumu ve geleceğe yönelik beklentileri de detaylı bir şekilde ele alınıyor. Seven, genç nüfusa, girişimcilik potansiyeline ve bölgesel fırsatlara dikkat çekerken, sürdürülebilir büyümenin ipuçlarını da okuyucularla paylaşıyor.

Sabahattin Seven Hakkında

Almanya'da doğup büyüyen ve kariyerine Türkiye'de devam eden Sabahattin Seven, 2008 yılından bu yana finans, inşaat, telekomünikasyon ve otomotiv gibi birçok sektörde yatırımcı ve girişimci olarak aktif rol almıştır. SS Finans'ın kurucusu olan Seven, iş dünyasındaki başarısını şimdi yazılı olarak da paylaşmaya hazırlanıyor.

Kitap Hakkında Bilgiler

• Kitap Adı: Finansal Başarı

• Yazar: Sabahattin Seven

• Yayınevi: [SALON YAYNLARI]

• Çıkış Tarihi: [23 NİSAN]

• Satış Noktaları: Seçkin kitabevleri ve dijital platformlar