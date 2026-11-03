Rüzgar ve güneş yarışmalarında 2 bin 285 megavatlık kapasite tahsisi tamamlandı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 18 ayrı saha için düzenlenen rüzgar ve güneş enerjisi yarışmalarıyla toplam 2 bin 285 megavatlık kapasite tahsisi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu sayede ülkemize toplamda 1,9 milyar dolarlık yeni yatırım kazandıracak, yılda 6,1 milyar kilovatsaat temiz elektrik üreterek yıllık yaklaşık 1 milyar 220 milyon metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA GES-2026) yarışmalarına 19 şirketten 44 başvuru geldi.

Denizli, Ankara, Konya, Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Elazığ'da bulunan toplam 785 megavatlık 11 sahanın bağlantı kapasitesi yatırımcılara tahsis edildi.

Yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 60 ay süreyle serbest piyasada satabilecek. Daha sonra 20 yıl süreyle üretilen elektrik, kilovatsaat başına 3,25 avro sent fiyat ile iletim sistemine verilecek.

Yatırımcılardan yoğun ilgi

Bakan Bayraktar, YEKA RES-2026 yarışmalarının ardından YEKA GES-2026 yarışmalarını da başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Bugünkü yarışmalar sonucunda, 11 ayrı sahada kurulacak yeni güneş enerjisi santralleri için kilovatsaat başına 3,25 avro sent taban fiyatla KDV dahil toplam 37,9 milyon avro katkı bedeli sağlandı." ifadelerini kullandı.

Böylece 18 ayrı saha için düzenledikleri rüzgar ve güneş enerjisi yarışmalarıyla toplam 2 bin 285 megavatlık kapasite tahsisini gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu sayede ülkemize toplamda 1,9 milyar dolarlık yeni yatırım kazandıracak, yılda 6,1 milyar kilovatsaat temiz elektrik üreterek yıllık yaklaşık 1 milyar 220 milyon metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçeceğiz. Türkiye'nin enerji potansiyeline ve güçlü ekonomisine duydukları güvenle yarışmalarımıza yoğun ilgi gösteren tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, süreci başarıyla tamamlayan firmalarımızı tebrik ediyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA