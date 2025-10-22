Haberler

Rüzgar tersine döndü! Altında son 5 yılın en sert düşüşü

Rüzgar tersine döndü! Altında son 5 yılın en sert düşüşü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın rekor seviyenin ardından sert düşüş yaşadı. Değerli metal, yüzde 5'in üzerinde kayıpla son beş yılın en büyük günlük kaybını kaydederken, gram altın da iç piyasada geriledi. Bu sabah itibarıyla gram altın 5 bin 587 TL, ons altın ise 4 bin 134 dolar civarında seyrediyor. Çeyrek altın ise 10 bin TL'nin altına düşerek 9 bin 128 TL'den işlem görüyor.

Altın, rekor seviyenin ardından kar satışları ve ticaret gerilimlerinin azalacağı iyimserliğiyle değer kaybını sürdürüyor. Altın fiyatları, yatırımcıların ABD enflasyon verileri öncesinde kar satışına yönelmesi ve ABD-Çin ticaret gerilimlerinin yumuşadığına dair sinyallerin etkisiyle düşüşünü derinleştirdi.

BU YIL YÜZDE 56 DEĞER KAZANDI

Bu yıl yüzde 56'ya yakın değer kazanan altın, pazartesi günü 4 bin 381 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Artış; jeopolitik belirsizlikler, faiz indirimi beklentileri ve merkez bankalarının yoğun alımlarıyla desteklenmişti.

SON 5 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Ons altın yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 109,19 dolar seviyesinde işlem görürken, salı günü yüzde 5'in üzerinde değer kaybı yaşayarak Ağustos 2020'den bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti. Bu sabah saatlerinde ise sınırlı bir toparlanmayla 4 bin 134 dolar civarında seyretti.

ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,4 artışla 4 bin 124,10 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN FİYATLARI DA GERİLEDİ

Ons altında yaşanan düşüş, iç piyasadaki gram altın fiyatlarını da etkiledi. Gram altın yüzde 0,3 düşüşle 5 bin 552 liraya kadar gerilerken, bu sabah itibarıyla 5 bin 587 lira seviyesinde işlem gördü.

Kapalıçarşı'da ise gram altın 6 bin 87 TL, çeyrek altın 9 bin 925 TL, Ata altın ise 39 bin 527 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN 10 BİN TL'NİN ALTINDA

Çeyrek altın ise 8 bin 150 TL'den güne başladı. En yüksek9 bin 149 TL, en düşük 8 bin 834 TL'yi gören çeyrek altın bu sabah itibarıyla 9 bin 128 TL'den işlem görüyor.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Ekonomi
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Merkez Bankası'ndan yeni para kararı! Bugün tedavüle çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! Tam 43 gol atıldı

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! Tam 43 gol atıldı
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Belediyeye ait fırında çekilen görüntü infial yarattı! Açıklama var
Minguzzi davasında 24 yıl hapis cezası alan sanıklar kaç yıl cezaevinde kalacak?

Karar sonrası en merak edilen soruyu avukata sorduk: Kaç yıl yatarlar?
Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! Tam 43 gol atıldı

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! Tam 43 gol atıldı
Trump: Çin, 1 Kasım itibarıyla yüzde 155 gümrük vergisi ödeyecek

Trump'tan Çin'e ağır ceza! İşte kabusun başlayacağı tarih
Minguzzi'nin katillerine verilen karara Sedat Peker'den de tepki

Minguzzi'nin katillerine verilen karara Sedat Peker'den de tepki
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede

23 yıl sonra ortaya çıkan kare
Bayer Leverkusen-PSG maçında yok yok: 2 kırmızı kart, 9 gol ve tarihi skor

Bu maçta yok yok: 2 kırmızı kart, 9 gol ve tarihi skor
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu

Bizim Çocuklar dünyaya damga vurmaya devam ediyor! Şimdi de Yusuf
Louvre Müzesi'ndeki şok soygunda maddi kaybın boyutu belli oldu

Dünyanın konuştuğu skandalda maddi kaybın boyutu çok fena
Farkında olmadan ünlü oyuncu Hazal Şenel'in resimlerini çekti

Farkında olmadan ünlü oyuncunun resimlerini çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.