Rüzgar tersine döndü! Altında son 5 yılın en sert düşüşü
Altın rekor seviyenin ardından sert düşüş yaşadı. Değerli metal, yüzde 5'in üzerinde kayıpla son beş yılın en büyük günlük kaybını kaydederken, gram altın da iç piyasada geriledi. Bu sabah itibarıyla gram altın 5 bin 587 TL, ons altın ise 4 bin 134 dolar civarında seyrediyor. Çeyrek altın ise 10 bin TL'nin altına düşerek 9 bin 128 TL'den işlem görüyor.
Altın, rekor seviyenin ardından kar satışları ve ticaret gerilimlerinin azalacağı iyimserliğiyle değer kaybını sürdürüyor. Altın fiyatları, yatırımcıların ABD enflasyon verileri öncesinde kar satışına yönelmesi ve ABD-Çin ticaret gerilimlerinin yumuşadığına dair sinyallerin etkisiyle düşüşünü derinleştirdi.
BU YIL YÜZDE 56 DEĞER KAZANDI
Bu yıl yüzde 56'ya yakın değer kazanan altın, pazartesi günü 4 bin 381 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Artış; jeopolitik belirsizlikler, faiz indirimi beklentileri ve merkez bankalarının yoğun alımlarıyla desteklenmişti.
SON 5 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ
Ons altın yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 109,19 dolar seviyesinde işlem görürken, salı günü yüzde 5'in üzerinde değer kaybı yaşayarak Ağustos 2020'den bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti. Bu sabah saatlerinde ise sınırlı bir toparlanmayla 4 bin 134 dolar civarında seyretti.
ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,4 artışla 4 bin 124,10 dolardan işlem gördü.
GRAM ALTIN FİYATLARI DA GERİLEDİ
Ons altında yaşanan düşüş, iç piyasadaki gram altın fiyatlarını da etkiledi. Gram altın yüzde 0,3 düşüşle 5 bin 552 liraya kadar gerilerken, bu sabah itibarıyla 5 bin 587 lira seviyesinde işlem gördü.
Kapalıçarşı'da ise gram altın 6 bin 87 TL, çeyrek altın 9 bin 925 TL, Ata altın ise 39 bin 527 TL'den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN 10 BİN TL'NİN ALTINDA
Çeyrek altın ise 8 bin 150 TL'den güne başladı. En yüksek9 bin 149 TL, en düşük 8 bin 834 TL'yi gören çeyrek altın bu sabah itibarıyla 9 bin 128 TL'den işlem görüyor.