Rüzgar tersine döndü! Altında son 5 yılın en sert düşüşü

Altın, rekor seviyenin ardından kar satışları ve ticaret gerilimlerinin azalacağı iyimserliğiyle değer kaybını sürdürüyor. Altın fiyatları, yatırımcıların ABD enflasyon verileri öncesinde kar satışına yönelmesi ve ABD-Çin ticaret gerilimlerinin yumuşadığına dair sinyallerin etkisiyle düşüşünü derinleştirdi.

BU YIL YÜZDE 56 DEĞER KAZANDI

Bu yıl yüzde 56'ya yakın değer kazanan altın, pazartesi günü 4 bin 381 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Artış; jeopolitik belirsizlikler, faiz indirimi beklentileri ve merkez bankalarının yoğun alımlarıyla desteklenmişti.

SON 5 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Ons altın yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 109,19 dolar seviyesinde işlem görürken, salı günü yüzde 5'in üzerinde değer kaybı yaşayarak Ağustos 2020'den bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti. Bu sabah saatlerinde ise sınırlı bir toparlanmayla 4 bin 134 dolar civarında seyretti.

ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,4 artışla 4 bin 124,10 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN FİYATLARI DA GERİLEDİ

Ons altında yaşanan düşüş, iç piyasadaki gram altın fiyatlarını da etkiledi. Gram altın yüzde 0,3 düşüşle 5 bin 552 liraya kadar gerilerken, bu sabah itibarıyla 5 bin 587 lira seviyesinde işlem gördü.

Kapalıçarşı'da ise gram altın 6 bin 87 TL, çeyrek altın 9 bin 925 TL, Ata altın ise 39 bin 527 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN 10 BİN TL'NİN ALTINDA

Çeyrek altın ise 8 bin 150 TL'den güne başladı. En yüksek9 bin 149 TL, en düşük 8 bin 834 TL'yi gören çeyrek altın bu sabah itibarıyla 9 bin 128 TL'den işlem görüyor.