Rusya'ya yaptırım işlemiyor! Savaşın 100 gününde enerjiden 93 milyar euro kazandılar

Finlandiya merkezli Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezinin (CREA) yaptığı araştırma, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın 100 gününde çoğunluğu Avrupa Birliği'ne (AB) gönderilmiş bir şekilde fosil yakıt ihracatından 93 milyar euro (100 milyar dolar) kazandığını gösterdi.

RUSYA'DAN EN ÇOK FOSİL YAKIT ALAN ÜLKELER

CREA, Avrupa Birliği'nin Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ilk 100 gününde Rusya'nın fosil yakıt ihracatının yüzde 61'ini aldığını gösterdi. Rusya'dan en çok fosil yakıt alan ülkeler 12,6 milyar euro ile Çin, 12,1 milyar euro ile Almanya, 7,8 milyar euro ile İtalya oldu.

FİYATLARI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 60 ZAMLANDI

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı işgal nedeniyle ülkeler ve şirketlerin Rusya tedariklerinden kaçınmasına rağmen mayıs ayında dahi küresel enerji fiyatlarının artmasıyla Rusya'nın gelirinin yüksek olduğu belirtildi. CREA'nın aktardığına göre Rusya'nın ortalama ihracat fiyatları geçen yıldan yüzde 60 fazla oldu. CREA analisti Lauri Myllyvirta, raporla ilgili, "Avrupa Birliği, Rusya'ya daha sert yaptırımları konuşurken Fransa ithalatını artırarak dünyanın en büyük LNG alıcısı oldu" dedi.

PUTİN OLACAKLARI SÖYLEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Rus petrol ve gazını kullanmayı bırakmasının yıllar alacağını söylemişti. Putin, "Batı'nın enerji kaynaklarımızı reddetmesi önümüzdeki birkaç yıl içinde pek olası değil" demişti. Enerji fiyatlarındaki artış devam ederken Rusya'nın gelirleri de artmaya devam ediyor. Ülkenin bu yıl sonunda enerjiden yaklaşık 285 milyar dolar kazanması bekleniyor.