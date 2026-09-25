Rusya Tarım Bakanı Lut, geçen yıl tarım ticaretinin 6 milyar dolar olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, Türkiye ile Rusya arasındaki tarım ürünleri ticaret hacminin geçen yıl yaklaşık 6 milyar dolar olduğunu belirterek, "Türkiye ve Rusya tarımda birbirini tamamlıyor." dedi.

Lut, Moskova'da düzenlenen "2. Uluslararası Veteriner Güvenliği Forumu" kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İki ülke arasındaki tarım ürünleri ticaretinin istikrarlı seyrettiğini belirten Lut, Rusya'nın Türkiye'ye ihracatının, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatından biraz daha fazla olduğunu söyledi.

Lut, ülkelerin birbirine farklı ürün grupları sattığına işaret ederek, "Türkiye ve Rusya tarımda birbirini tamamlıyor. Türkiye'ye ağırlıklı olarak tahıl, yağlı tohum ve yağ ürünleri gönderiyoruz. Türkiye'den ise başlıca meyve ve sebze alıyoruz." diye konuştu.

Türk ortaklarını "Rusya'nın istikrarlı ortakları" olarak nitelendiren Lut, "Mevcut zorlu durumun, çalışmalarımızı, ticaretimizi ve elbette dostluğumuzu sürdürmemize engel oluşturmamasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA