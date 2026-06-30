Haberler

Kremlin Sözcüsü Peskov, yakıt ithalatı için temaslar yürüttüklerini söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, yakıt piyasasını istikrara kavuşturmak için petrol ürünleri ithalatına yönelik temasların devam ettiğini, uygun fiyat sağlanması halinde ithalatın başlayacağını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkede yakıt piyasasını istikrara kavuşturmak amacıyla petrol ürünleri ithalatına ilişkin temasların sürdüğünü, uygun fiyat konusunda anlaşma sağlanması halinde ithalatın başlayacağını söyledi.

Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 28 Haziran'da ülkedeki yakıt sektörünün durumuna ilişkin toplantı düzenlediğini belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak başkanlığındaki çalışma grubunun piyasayı istikrara kavuşturacak önlemler üzerine çalıştığını ifade eden Peskov, Novak'ın konuyla günlük olarak ilgilendiğini söyledi.

Peskov, "bazı Rus rafinerileri için yakıt kalitesi şartlarının Euro-5'ten Euro-3'e düşürüldüğü ve piyasanın ihtiyacını karşılamak amacıyla Euro-2 seviyesinin de değerlendirildiği" haberlerine karşılık, hükümette kapsamlı bir tedbir paketinin ele alındığını kaydetti.

Putin'in petrol ürünleri ithalatı imkanlarının değerlendirilmesine yönelik talimatına ilişkin Peskov, "Hangi ülkelerle görüşüldüğünü açıklamayacağız. Temaslar yürütülüyor. Uygun fiyatlar konusunda anlaşmaya varılırsa ithalat gerçekleştirilecek." dedi.

Peskov, ithalatın yakıt piyasasını istikrara kavuşturmayı ve piyasadaki aşırı talebi azaltmayı amaçlayan adımlardan biri olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır

Arap ülkesi Trump'ın heyecan yaratan iddiasını yalanladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü fenomeni 'Çıplaksınız' diyerek uçağa almadılar

Ünlü fenomeni "Çıplaksınız" diyerek uçağa almadılar
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak

Yeni düzenleme! 400 bin kişi askerlikten muaf olacak
Sinan Burhan canlı yayında ateş püskürdü: Şortla başbakan karşılayan medya düzeni bitti

Canlı yayında tansiyon yükseldi: Siyasete ayar veren o düzen bitti
İBB davasında 59. gün! Murat Ongun'dan olay 'Frankenstein' benzetmesi

Murat Ongun'dan mahkemede olay Frankensteın benzetmesi
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı: Yeniden açılmalı
İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti

Cemaatin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi