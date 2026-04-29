Rusya: OPEC+ üyeliğinden ayrılmayı planlamıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, OPEC+ üyeliğinden ayrılmayı planlamadıklarını belirterek "Bu format, enerji pazarlarındaki dalgalanmaları önemli ölçüde en aza indirgemeye ve bu pazarları istikrara kavuşturmaya yardımcı oluyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), 1 Mayıs itibarıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararını değerlendiren Peskov, bunun, BAE'nin egemen kararı olduğunu ve buna saygı duyduklarını söyledi.

Peskov, BAE'nin enerji pazarlarında sorumlu yaklaşım sergileyeceği ve bu konuda koordinasyon halinde olacağı yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

"Moskova, OPEC+'dan ayrılmayı planlıyor mu?" sorusunu ise Peskov, "Hayır. Bu format, enerji pazarlarındaki dalgalanmaları önemli ölçüde en aza indirgemeye ve bu pazarları istikrara kavuşturmaya yardımcı oluyor." şeklinde cevapladı.

"Tuapse'deki durum, Ukrayna'nın İHA saldırıları sonucu oluştu"

Peskov, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Tuapse şehrinde bulunan petrol rafinerisine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırının ardından oluşan duruma değinerek bu durumun Ukrayna'nın İHA saldırıları sonucu oluştuğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov'dan durumla ilgili bilgi aldığına dikkati çeken Peskov, durumun iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Peskov, "Bizim mücadele ettiğimiz gibi uluslararası toplum da Kiev'in suç içerikli eylemleri sonucu oluşan petrol kıtlığının uluslararası piyasalar üzerindeki sonuçlarıyla başa çıkmak için çaresizce mücadele ediyor." dedi.

Eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 81. yıl dönümü dolayısıyla 9 Mayıs Zafer Günü'nde yapılacak törende askeri araçların yer almayacağına dikkati çeken Peskov, bunun ülkedeki asayiş durumuyla ilgili olduğunu söyledi.

Sözcü Peskov, "Kiev yönetimi, her gün toprak kaybediyor ve şimdi de tam ölçekli terör eylemlerine başladı. Bu nedenle terör tehdidine karşı önlemler alınıyor." ifadelerini kullandı.