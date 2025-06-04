Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki Rezervler Azaldı

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki Rezervler Azaldı
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Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervler, mayıs ayında önceki aya göre %0,76 azalarak 11,7 trilyon rubleye geriledi. Fonun toplam hacminin durumu, Rusya Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı.

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri, mayısta önceki aya göre yüzde 0,76 azalarak 11,7 trilyon rubleye (yaklaşık 148,8 milyar dolar) geriledi.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Fon hacminin mayısta, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,76 azaldığı belirtilen açıklamada, toplam hacmin 1 Haziran itibarıyla 11,7 trilyon rubleye gerilediği bildirildi.

Açıklamada, rezervlerin GSYH'ye oranının yüzde 5,5 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda altın ve yuan cinsinden varlıklar bulunuyor.

Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, avro varlıklarını ise Ocak 2024'te sıfırlamıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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