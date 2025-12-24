Haberler

Rusya'nın Arktik'e yönelik ilk yerli yapım LNG tankeri teslim edildi

Güncelleme:
Rusya'nın Zvezda tersanesinin Genel Müdürü Sergey Tseluyko, ülkenin Arktik'e yönelik ilk yerli yapım sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerinin teslim edildiğini duyurdu. 'Aleksey Kosygin' adlı tanker, Kuzey Deniz Yolu'nda LNG taşıyacak.

Rusya'daki Zvezda tersanesinin Genel Müdürü Sergey Tseluyko, ülkenin Arktik'e yönelik ilk yerli yapım sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerinin gemicilik şirketi Sovcomflot'a teslim edildiğini açıkladı.

Tseluyko, Rusya'nın Vladivostok şehrinde Rus basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sovcomflot'a, Arktik'e yönelik üretilen ve "Aleksey Kosygin" adı verilen tankeri teslim ettiklerini belirten Tseluyko, "Bu ilk defa Rusya'da üretilen bir buzkıran tankeri. Kuzey Deniz Yolu boyunca ilerleyerek LNG taşıyacak." dedi.

Rusya'nın önde gelen tersanelerinden Zvezda, iki metre kalınlıktaki buzları kırma kapasitesine sahip donmuş denizlere yönelik tankerler üretiyor. Aleksey Kosygin gemisinin, ülkenin önemli enerji projelerinden "Arktik LNG 2" tesisinden yıl boyunca sevkiyat gerçekleştirmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
