Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, politika faizinde ilave indirim sinyali verdi

Güncelleme:
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, enflasyon baskısının zirve noktasını geride bıraktıklarını ve gelecek toplantılarda politika faiz oranını düşürmeye devam etme konusunda daha fazla güvenlerinin olduğunu belirtti.

Nabiullina, başkent Moskova'da, Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 15,5'e indirme kararının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyon oranı ve beklentilerine ilişkin verileri yakından analiz etmeye devam ettiklerini anlatan Nabiullina, "Enflasyonist baskının zirvesinin geçen ay yaşandığını düşünüyoruz. Her ne kadar bizim görüşümüze göre ikincil etkiler sınırlı olsa da enflasyon beklentilerinin zirvesinin de geride kaldığını umuyoruz." diye konuştu.

Politika faizinin seyri konusunda Rusya Merkez Bankasının temel senaryosu çerçevesinde hareket etmeye devam ettiklerini belirten Nabiullina, "Gelecek toplantılarda politika faiz oranını düşürmeye devam edebileceğimiz konusunda daha fazla güvenimiz var." ifadelerini kullandı.

Nabiullina, politika faiz oranını düşürme konusunda taahhütte bulunmadıklarını vurgulayarak gerekli kararı tüm verileri analiz ederek verdiklerinin altını çizdi.

Petrol fiyatlarıyla ilgili çeşitli risklerin bulunduğunu belirten Nabiullina, "Petrol fiyatları, mevcut seviyelerden temel senaryomuzda yer alan seviyelere geri dönmezse bu durum, döviz kanalı aracılığıyla enflasyonu hızlandırabilir. Rus petrol ihracatçıları için durum, yaptırım kısıtlamaları nedeniyle daha da karmaşık hale geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
