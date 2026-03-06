Haberler

Rusya'da nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamalar uzatıldı

Rusya Merkez Bankası, bankalardan nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaların 9 Eylül 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı. Bu karar, Batılı ülkelerin Rus bankalarına yönelik uyguladığı yaptırımlar nedeniyle alındı.

Rusya Merkez Bankası, bankalardan nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaları 6 aylığına uzattı.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankalardan nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaların 9 Eylül 2026'ya kadar uzatıldığı bildirildi.

Batılı ülkelerin, yaptırımlar kapsamında Rus bankaları ve finans kuruluşlarına nakit dolar ve avro edinme yasağı getirdikleri hatırlatılan açıklamada, kısıtlamaları uzatma kararının da bu yasağın devam etmesi nedeniyle alındığı belirtildi.

Rusya Merkez Bankası'nın, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Mart 2022'de aldığı kararla, ülkedeki vatandaşlar bankalardaki döviz hesaplarından sadece ruble cinsinden nakit para çekebiliyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
