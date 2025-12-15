Haberler

Rusya'nın Euroclear'dan yaklaşık 230 milyar dolar tazminat talep ettiği açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Merkez Bankası, Belçika merkezli Euroclear'a karşı 12 Aralık'ta açtığı davada 18,2 trilyon ruble (yaklaşık 229,7 milyar dolar) tazminat talep etti. Avrupa Birliği ise Rusya'nın 210 milyar avroluk varlıklarını süresiz dondurma kararı aldı.

Rusya Merkez Bankasının Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama kuruluşu Euroclear'dan 18,2 trilyon ruble (yaklaşık 229,7 milyar dolar) tazminat talep ettiği bildirildi.

Moskova Tahkim Mahkemesinden Rus basınına yapılan açıklamada, Rusya Merkez Bankasının Euroclear aleyhine 12 Aralıkta açtığı davada 18,2 trilyon ruble tazminat talep ettiği kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 12 Aralık'ta, Rusya'nın 210 milyar avroyu bulan varlıklarını süresiz dondurma kararı aldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Rusya'nın 210 milyar avrosunun Ukrayna'ya verdiği zararları tazmin etmediği sürece AB topraklarında kalacağını belirtti.

Rusya Merkez Bankası da aynı gün yaptığı açıklamada, AB'nin dondurulmuş Rus varlıklarını doğrudan ve dolaylı kullanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve gerekli hukuki adımları atacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor

Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
title