Haberler

Rusya: Hindistan'la ilave S-400 sevkiyatını görüşüyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi, Hindistan'ın ilave S-400 hava savunma sistemi tedarikine ilgi gösterdiğini ve bu konuda görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS), Hindistan'la ilave S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı için görüşmeler yürütüldüğünü bildirdi.

FSVTS'den Rus haber ajansı İnterfaks'a yapılan açıklamada, Hindistan'ın, Rus yapımı uzun menzilli S-400 "Triumf" hava savunma sistemlerinin ilave tedarikine ilgi gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "Rusya bu sevkiyata hazır ve ilgili görüşmeler yürütülüyor." ifadesine yer verildi.

FSVTS Direktörü Dmitri Şugayev, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Hindistan'a yönelik mevcut S-400 sevkiyatına ilişkin sözleşmenin planlanan takvime uygun şekilde yürütüldüğünü söylemişti.

Rusya, Hindistan ile geniş çaplı müzakereler sonucu karara bağlanan anlaşma kapsamında ilk parti S-400 sevkiyatına 2021'de başlamıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak

Dünyaya net mesaj: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti

Kriz onları da vurdu! 50 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde

Kentte 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten
Müstakil evde çıkan yangın 4'ü çocuk 6 kişiyi hayattan kopardı

Korkunç yangın 4'ü çocuk 6 kişiyi hayattan kopardı