Haberler

Rusya, Ermenistan'dan balık ürünleri ithalatını durdurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya, Ermenistan'dan balık ve balık ürünleri sevkiyatını tamamen durdurdu. İki şirketin sertifika işlemleri askıya alındı. Daha önce çiçek, sebze ve meyve ithalatına da kısıtlama getirilmişti.

Rusya'nın, Ermenistan'dan balık ve balık ürünleri sevkiyatını tamamen durdurduğu bildirildi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi, Ermenistan'daki iki şirketin ürünlerine yönelik sertifika işlemlerini askıya aldı.

Haberde, söz konusu şirketlerin sertifika işlemlerinin askıya alınmasıyla, Ermenistan'dan hiçbir şirketin artık Rusya'ya balık ürünleri gönderemeyeceği kaydedildi.

Rusya, son dönemde Ermenistan'dan çiçek, sebze ve meyve ithalatına kısıtlamalar getirirken, iki ülke yetkililerinin karşılıklı eleştirel açıklamaları dikkati çekiyordu.

Son olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne girmesi halinde, Rus pazarına gönderdiği ürünler için Avrasya Ekonomik Birliği standartlarının geçerli olmayacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor

Ezber bozan karar! Araçlardan bu aksam kaldırılıyor
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yakalanan 10 zanlı adliyede

İBB yöneticisi Karaal’ın kaçırılması: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Özgür Özel'e Diyarbakır'da davul zurnalı karşılama

Özgür Özel'e Diyarbakır'da davul zurnalı karşılama
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı

Türkiye güne dev bir operasyonla başladı! 841 kişi yakalandı
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu

Teklif üstüne teklif alıyordu! Yeni partneri belli oldu
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan A Milli Takım'a olay sözler

Bu görüntüler için söyledikleri olay yaratır