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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Dış şoklara karşı yüzde 80 uyum sağladık

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus ekonomisinin dış şoklara karşı yüzde 80 uyum sağladığını, ancak teknolojik egemenlik yolunda henüz yolun yarısında olduklarını belirtti. Ayrıca enerji sektörünün GSYH ve bütçe gelirlerindeki payının düştüğünü, yatırımların GSYH içindeki payının artmasını beklediklerini ifade etti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus ekonomisinin dış şoklara karşı yüzde 80 uyum sağladığını söyledi.

Novak, St. Petersburg'ta düzenlenen Rusya Merkez Bankası Finans Kongresi'nde Rus ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ekonomisinin dış zorluklara uyum süreci ile teknolojik egemenlik hedefinin ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Novak, "Uyumdan söz edersek 'dış şoklara karşı yüzde 80 uyum sağladık' diyebiliriz. Teknolojik egemenlik ve liderlik yolunda ise sürecin henüz ilk yarısındayız." ifadelerini kullandı.

Rusya'da yakıt ve enerji sektörünün Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'daki (GSYH) payının yüzde 18-20 seviyelerinden yüzde 13'e gerilediğine işaret eden Novak, enerji sektörünün bütçe gelirlerindeki payının da yüzde 42'den yüzde 22'ye düştüğünü aktardı.

Novak, yatırımların GSYH içindeki payının mevcut yüzde 24 seviyesinden yüzde 28'e yükselmesini beklediklerini de ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Batılı ülkelerin uyguladığı kapsamlı kısıtlamalar nedeniyle Rusya dünyanın en fazla yaptırım uygulanan ülkesi konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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