Rusya, fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabileceğini açıkladı

Güncelleme:
Rusya Enerji Bakanlığı, akaryakıt fiyatlarının yükselmesi durumunda benzin ihracatını hızla yasaklayabileceğini duyurdu. İç piyasadaki dengeleri korumak amacıyla böyle bir adım atılabileceği belirtildi.

Rusya Enerji Bakanlığı Petrol ve Gaz Tesisleri Departmanı Direktörü Anton Rubtsov, fiyatların yükselmesi durumunda Rusya'nın benzin ihracatına hızlıca yasak getirebileceğini söyledi.

Rubtsov, başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Rusya'nın akaryakıt konusunda iç piyasada dengeli durumda olduğuna işaret eden Rubtsov, "Akaryakıt ihracatı iç pazarda arz sorunu yaratabilir. Bu nedenle, dengede bir sorun çıkarsa, hızlı bir şekilde yasak kararı alınabilir." dedi.

Rusya'da halihazırda benzin, dizel ve bazı diğer yakıt türlerine kısmi ihracat yasağı uygulanırken, petrol ürünleri üreticileri kısıtlamalardan muaf tutuluyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemeleri sonucu küresel ticarette önemli geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda trafiğin aksaması ve arz sıkıntısı endişeleriyle enerji fiyatlarında yükseliş yaşanıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
