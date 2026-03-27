Rusya, 1 Nisan'dan itibaren benzin ihracatını yasaklayacak

Güncelleme:
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 1 Nisan'dan itibaren benzin ihracatının yasaklanması talimatını verdi. İç piyasadaki istikrarı korumak amacıyla alınan bu karar, ülke içindeki benzin ve dizel yakıt talebine odaklanıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın 1 Nisan'dan itibaren benzin ihracatının yasaklanması talimatı verdiği bildirildi.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Novak'ın petrol sektöründeki gelişmelere ilişkin yetkililerle gerçekleştirdiği toplantıdaki ifadelerine yer verildi.

Toplantıda, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle petrol ve petrol ürünlerinin fiyatlarında önemli dalgalanmalar yaşandığına işaret eden Novak, "Bununla birlikte dış pazarlarda, Rus enerji kaynaklarına olan yüksek talep, olumlu bir faktör olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Novak, petrol ürünlerinin Rusya'da istikrarlı şekilde dağıtımının sürdüğü bilgisini paylaşarak "Sektördeki şirketler, yeterli benzin ve dizel yakıt stoklarının mevcut olduğunu ve ülke içindeki talebi karşılamak için petrol rafinerilerinin yüksek kapasiteyle çalıştığını teyit etti." ifadesini kullandı.

İç piyasadaki istikrarın korunacağını ve iç pazarın önceliklendirileceğini belirten Novak, 1 Nisan'dan itibaren benzin ihracatının yasaklanması için Rusya Enerji Bakanlığına ilgili kararname taslağının hazırlanması için talimat verdi.

Rusya, iç piyasadaki istikrarı korumak için çeşitli akaryakıt türlerine zaman zaman ihracat yasağı uyguluyor.

Dünyanın en büyük petrol ürünleri üreticilerinden Rusya'nın geçen yıl yaklaşık 5 milyon ton benzin ürettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
