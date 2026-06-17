Haberler

Rusya: ASEAN ülkelerine enerji tedarikimiz yüzde 40 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sonrası Rusya'nın ASEAN ülkelerine enerji tedarikini yılın ilk çeyreğinde yüzde 40 artırdığını açıkladı. Ayrıca ticaret hacmi 10 yılda yüzde 58 büyüdü.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin ardından, ülkesinin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine enerji tedarikini yılın ilk çeyreğinde yüzde 40 artırdığını bildirdi.

Reşetnikov, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen Rusya-ASEAN İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın ASEAN ülkeleri için güvenilir enerji tedarikçisi konumunu koruduğunu belirten Reşetnikov, "Hürmüz Boğazı'ndaki kriz koşullarında, Rusya'nın ASEAN ülkelerine enerji tedariki ilk çeyrekte yüzde 40 arttı." dedi.

Reşetnikov, enerji kaynaklarının tedarikine yönelik uzun vadeli sözleşmelerin imzalanması, depolama ile dağıtım altyapısının ortak geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu, ASEAN'lı ortaklara uzun vadede enerji güvenliği ve rekabetçi fiyatlar sağlayacak." diye konuştu.

Rusya ile ASEAN arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda yüzde 58 artarak 21 milyar dolara ulaştığını aktaran Reşetnikov, söz konusu dönemde Rusya'nın ihracatının yüzde 44 arttığını kaydetti.

Enerji kaynaklarının yanı sıra tarım ürünleri ihracatını da artırdıklarını belirten Reşetnikov, Rusya'nın et ürünleri ihracatının 10 yılda 50 kat, gübre ihracatının ise 3 kattan fazla arttığını bildirdi.

Reşetnikov, Rusya'nın ASEAN ülkelerinden ithalatının da 10 yılda yüzde 70 yükseldiğini belirterek, tarımsal ham madde, makine, ekipman, taşıt, kimya sanayisi ürünleri, tekstil, giyim ve ayakkabı alımlarının sürdüğünü ifade etti.

ASEAN, Güneydoğu Asya'da ekonomik ve siyasi işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bölgesel kuruluşlar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi

Özgür Özel dediğini yaptı! Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
Kumar bir ocağı daha söndürdü! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

Kumar bir ocağı daha söndürdü! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

Kayıp Türkiye güzeli Aslı Sümen yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

Kayıp Türkiye güzeli yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali
Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba

107 günlük savaş sonrası İran'a dev ekonomik piyango

107 günlük savaşı kim kazandı? Bu tablo her şeyi anlatıyor
BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi

Türkiye'nin dev zincir marketi banka kurdu
Görevden alınan TRT spikerinin maç öncesi videosu ortaya çıktı

Olacaklardan habersizken çektiği video ortaya çıktı