Haberler

Rusya'da otomobil satışları yüzde 10 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'da yeni otomobil satışları, yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 815 bin 100'e ulaştı.

Rusya'da yeni otomobil satışları, yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 815 bin 100'e ulaştı.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki otomobil pazarına ilişkin verilere yer verildi.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde yeni otomobil satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 815 bin 100'e çıktığının ifade edildiği açıklamada, Rusya'da üretilen otomobillerin satışlarının aynı dönemde yıllık bazda yüzde 26,5 artarak 516 bini aştığı kaydedildi.

Yerli üretim araçların toplam pazardaki payının geçen yılın aynı dönemine göre 8 puandan fazla artarak yüzde 63,4'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, hibrit ve elektrikli otomobil satışlarının ise yüzde 94,7 artarak 70 bin 200'e ulaştığı bildirildi.

Akaryakıt arzına ilişkin sorunların yaşandığı Rusya'da hibrit ve elektrikli otomobil satışlarında yaşanan artış dikkati çekti.

Ülkede Şubat 2022'ye kadar pazar lideri konumunda bulunan Batılı otomotiv şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiklerini duyurmuştu. Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatlarını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

Rus hükümeti, Çinli şirketlerin pazardaki payının hızla artması nedeniyle ülkede satış yapılabilmesi için yerli üretim gibi şartları yürürlüğe koymaya başladı. Öte yandan Rusya vatandaşları, Batılı şirketlerin otomobillerine paralel ithalat yöntemiyle erişim sağlamaya devam ediyor.

Kaynak: AA
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı

Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! Kız arkadaşına kabusu yaşattı
Saç saça, baş başa girdiler: Kadınların kaldırım kavgası kamerada

Görüntüler fena: Kaldırım kavgasında birbirlerini yoldular
40 yaşındaki Dzeko beklenen imzayı attı

40 yaşındaki Dzeko beklenen imzayı attı
TAG Otoyolunda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TAG Otoyolu’nda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Manifest, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni adresleri belli oldu

Son günlerin en tartışmalı grubu Türkiye'yi terk ediyor
Görüntü maalesef Türkiye'den! Parkın içindeki rezilliğe bakın

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Bu nasıl bir rezilliktir?

Manisa'da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru

Baba ve oğluna kurşun yağmuru! İkiside kurtarılamadı