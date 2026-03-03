Haberler

Rusya'da otomobil ithalatı şubatta yüzde 35 arttı

Güncelleme:
Rusya'da otomobil ithalatı, Batılı firmaların sevkiyatlarını durdurmasının ardından şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 46 bin 800'e yükseldi. İkinci el otomobil ithalatı ise yüzde 40 artarak 25 bin 900'e çıktı.

Rusya'da otomobil ithalatı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 46 bin 800'e çıktı.

Rusya merkezli Avtostat'tan yapılan açıklamada, Batılı şirketlerin sevkiyatını durdurduğu Rusya otomotiv sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, otomobil ithalatının şubatta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35 artarak 46 bin 800'e çıktığı ifade edilerek, ikinci el otomobil ithalatının da yüzde 40 artarak 25 bin 900'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, otomobil ithalatında Çin'in yüzde 67,2'yle lider konumda bulunduğuna işaret edilirken, Kırgızistan'ın yüzde 20,5 payla ikinci sırada yer aldığı belirtildi.

Rusya'da otomobil ithalatı, artan kredi maliyetleri nedeniyle 2025'te, bir önceki yıla göre yüzde 59 azalarak 1 milyon 20 bine düşmüştü.

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
