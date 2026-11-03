Rusya'da ocak-ekim döneminde havalimanlarına 3 bin 596 uçuş kısıtlaması getirildi

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Rusya'da Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle havalimanlarına getirilen uçuş kısıtlamaları artarken, seferlerde yaşanan gecikmeler ve iptaller hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansının (Rosaviatsiya) açıklamalarını takip eden Doletit'in verilerine göre, ülkedeki havalimanlarına ocak-ekim döneminde 3 bin 596 kez uçuş kısıtlaması getirildi.

Ocakta 97 olan kısıtlama sayısı, martta 286'ya, mayısta 355'e, temmuzda 480'e ve ağustosta 568'e yükseldi. Eylülde 435'e gerileyen sayı, ekimde yeniden artarak 545'e çıktı.

Geçen yılın ekim ayında 60 olan kısıtlama sayısı yaklaşık 9 katına yükseldi. Bu yılın ilk beş ayında 1166 kısıtlama kaydedilirken, haziran-ekim döneminde bu sayı 2 bin 430'u buldu.

Kısıtlamalar, Ukrayna sınırına yakın bölgelerin yanı sıra başkent Moskova'daki Şeremetyevo, Vnukovo, Domodedovo ve Jukovski havalimanlarında da uçuşları etkiliyor.

Doletit'in kayıtlarına göre, kısıtlamaların yaklaşık yarısı Moskova saatiyle 23.00 ile 06.00 arasında başlıyor. Rosaviatsiya ise tedbirlerin uçuş güvenliğinin sağlanması için uygulandığını, bu sırada havalimanlarında uçak kabulü ve kalkışlarının geçici olarak durdurulduğunu bildiriyor.

Uzun süreli uçuş gecikmeleri yüzde 20 arttı.

Rusya Ulaştırma Bakanlığının verilerine göre, ülkede iki saatten fazla geciken uçuşların sayısı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,3 artarak 98 bin 205'ten 118 bin 175'e yükseldi.

Bakanlık, gecikmelerin uçuş kısıtlamalarının yanı sıra olumsuz hava koşulları ve teknik sorunlardan da kaynaklandığını belirtirken, teknik nedenlerin toplam gecikmeler içindeki payı yüzde 12,7'den yüzde 10,1'e geriledi.

Doletit'in ekim ayına ilişkin verilerine göre ise 118 havalimanından derlenen yaklaşık 131 bin kalkış ve varış kaydının 51 bin 904'ünde en az 15 dakikalık gecikme yaşandı, 7 bin 86'sında iptal kaydedildi.

Kalkış ve varışların ayrı ayrı sayıldığı bu veriler tüm gecikme nedenlerini kapsıyor. Dolayısıyla geciken veya iptal edilen seferlerin tamamı İHA saldırılarıyla ilişkilendirilemiyor.

Aeroflot binlerce yolcuyu otellere yerleştirdi

Uçuş kısıtlamaları nedeniyle seferlerini yeniden planlayan ve uçaklarını alternatif havalimanlarına yönlendiren hava yolu şirketleri, yolcuların konaklama ve ulaşım ihtiyaçları için de ek harcama yapıyor. Başka havalimanlarına iniş yapan uçakların yolcuları kimi zaman kara yoluyla taşınırken, seferlerin yeniden başlaması uçuş ekiplerinin çalışma sürelerine de bağlı oluyor.

Rusya'nın en büyük hava yolu şirketi Aeroflot'un açıklamasına göre, 23 Ekim'de Şeremetyevo Havalimanı'ndaki kısıtlamaların ardından 2 bin 600'den fazla yolcu otellere yerleştirildi, yaklaşık 11 bin yemek kuponu dağıtıldı.

Şirket, aynı dönemde 6 bin 200 şişe su ve 2 bin sandviç dağıtıldığını, yaklaşık 500 yolcunun da kara yoluyla gidecekleri yerlere ulaştırıldığını bildirdi.

Aeroflot, 29-30 Ekim'deki kısıtlamalar sırasında da 1600'den fazla yolcuyu otellere yerleştirirken, yaklaşık 20 bin yemek kuponu dağıttı ve 1300'den fazla yolcuyu kara yoluyla taşıdı. Bu dönemde 5 bin 700 şişe su ve 2 bin sandviç de yolculara ulaştırıldı.

Şirket, 31 Ekim'de Şeremetyevo'da yeniden uygulanan kısıtlamalar nedeniyle de bazı uçuşlarını iptal ettiğini veya ertelediğini duyurdu. Aeroflot, ertelenen uçuşların yeniden planlanmasında mürettebatın çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin güvenlik kurallarının da dikkate alındığını belirtti.

Hava sahası yasakları ve havacılık yaptırımları sürüyor

Rusya'nın havacılık sektörü, İHA saldırılarından kaynaklanan kısıtlamaların yanı sıra Ukrayna savaşının ardından uygulamaya konulan hava sahası yasakları ve Batılı ülkelerin yaptırımlarından da etkileniyor.

Avrupa Birliği (AB), Şubat 2022'de Rus hava yolu şirketlerine hava sahasını ve havalimanlarını kapattı. ABD de Mart 2022'de Rus uçaklarının ülke hava sahasını kullanmasını yasakladı.

Rosaviatsiya, Avrupa ülkelerinin kararlarına karşılık olarak 28 Şubat 2022'de 36 ülkenin hava yolu şirketlerine Rus hava sahasında uçuş kısıtlaması getirdiğini duyurdu. Söz konusu uçuşlara ancak özel izinle olanak tanındı.

AB ayrıca Rusya'ya uçak, yedek parça ve havacılık ekipmanı satışını, bunlarla bağlantılı bakım, onarım ve sigorta hizmetlerini yasakladı. ABD de Rus havacılık sektörünün uçak ve parça teminine yönelik ihracat kısıtlamaları uygulamaya başladı. ABD Ticaret Bakanlığının düzenlemeleri, Amerikan menşeli parçalar içeren bazı yabancı üretim uçakları da kapsıyor.

Böylece Rus hava yolu şirketleri, uluslararası uçuş güzergahlarının daraldığı ve uçakların bakım ile parça temininin zorlaştığı bir dönemde, ülke içindeki hava trafiğinde artan güvenlik kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA