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Rusya'nın iki bölgesinde daha akaryakıt satışına kısıtlama getirildi

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Rusya'nın Kursk ve Bryansk bölgelerinde artan talep ve tedarik sorunları nedeniyle akaryakıt satışına kısıtlama getirildi. Araç depoları dışındaki kaplara satış yasaklanırken, fiyat denetimleri artırıldı.

Rusya'nın Kursk ve Bryansk bölgelerinde, artan talep ve tedarik sorunları nedeniyle akaryakıt satışına kısıtlama getirildi.

Kursk Valisi Aleksandr Hinşteyn, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bölgede akaryakıt talebinin belirgin şekilde arttığını kaydetti.

Bölgesel operasyon merkezinin kararı doğrultusunda, benzin istasyonlarında yalnızca araçların yakıt depolarına dolum yapılacağını belirten Hinşteyn, bölgedeki akaryakıt stoklarının yeterli olduğunu vurguladı.

Hinşteyn, fiyat artışlarının daha sıkı denetlenmesi için savcılığın çalışma başlattığını ifade etti.

Bryansk Vali Vekili Yegor Kovalçuk da yaptığı yazılı açıklamada, bazı akaryakıt istasyonu zincirlerinde benzin fiyatlarının sınırlı ölçüde yükseldiğini ve yerel istasyonlara ilişkin vatandaşlardan şikayetler geldiğini aktardı.

Yapay kıtlık oluşmasını önlemek amacıyla araç depoları dışındaki kaplara akaryakıt satışının yasaklandığını bildiren Kovalçuk, insansız hava aracı saldırısı tehdidi nedeniyle sınır bölgelerine yakıt sevkiyatında bazı güçlükler yaşandığını belirtti.

Kovalçuk, tedarikçilerle doğrudan temas halinde bulunduklarını ve bölgedeki durumun kontrol altında tutulduğunu kaydetti.

Rusya'da dizel yakıt ihracatı yasaklanabilir

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alınırken, Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Son dönemde Moskova dahil ülkenin çeşitli bölgelerinde akaryakıt satışlarına kısıtlamalar getirildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dizel yakıt ihracatını yasaklamayı değerlendirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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