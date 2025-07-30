Rusya'da Çin Yapımı Kamyonların Satışı Yasaklandı

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Rusya, güvenlik standartlarını karşılamadıkları gerekçesiyle Dongfeng, Foton, Faw ve Sitrak marka Çin yapımı kamyonların satışını yasakladı. Güvenlik endişeleri fren sistemleri ve acil durum çağrı cihazları eksikliklerini kapsıyor.

Rusya'da güvenliğe dair çeşitli gereklilikleri karşılamadıkları gerekçesiyle Çin yapımı Dongfeng, Foton, Faw ve Sitrak marka kamyonların satışı yasaklandı.

Rusya Federasyonu Federal Teknik Düzenlemeler ve Metroloji Ajansından (Rosstandart) yapılan yazılı açıklamada, Dongfeng, Foton, Faw ve Sitrak şirketleriyle ürettikleri kamyonlara ilişkin temasa geçildiği belirtildi.

Şirketlere kamyonlarıyla ilgili güvenlik endişelerini içeren bir yazı gönderildiğine işaret edilen açıklamada, "Ayrıca, söz konusu kamyonların (Rusya'da) satışının durdurulma kararı iletilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu güvenlik endişelerinin kamyonların fren sistemleri ve acil durum çağrı cihazlarına dair eksiklikleri içerdiği de belirtildi.

Rusya'da Çinli üreticilerin pazara yoğun sevkiyatı nedeniyle yerli üreticilerin karlılıkları önemli oranda azaldı.

Son olarak, ülkedeki en büyük kamyon üreticisi Kamaz, kötüleşen piyasa koşulları nedeniyle bazı fabrikalarında çalışma günü sayısını azaltacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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