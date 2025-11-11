Haberler

Rusya'da Bütçe Açığı Yılın İlk 10 Ayında 4,2 Trilyon Rubleye Ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Maliye Bakanlığı, yılın ilk 10 ayında bütçe açığının 4,2 trilyon rubleye ulaştığını, bütçe gelirlerinin ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,8 arttığını açıkladı. Bütçe giderleri %15,4 artarak 34,1 trilyon rubleye çıktı.

Rusya'da bütçe açığının artan harcamalarla yılın ilk 10 ayında 4,2 trilyon rubleye (yaklaşık 51,9 milyar dolar) ulaştığı bildirildi.

Rusya Maliye Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin bütçe gelirlerinin yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artarak 29,9 trilyon ruble seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde bütçe giderlerinin ise yüzde 15,4 artarak 34,1 trilyon rubleye çıktığına işaret edilen açıklamada, bütçe açığının da 4,2 trilyon rubleye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin 22,4 trilyon ruble, petrol ve doğal gaz gelirlerinin de 7,5 trilyon ruble seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,6 seviyesinde bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu oranın 2025 sonu itibarıyla yüzde 2,6'ya ulaşmasının beklendiğinin altı çizildi.

Rusya'da bütçe giderleri özellikle savunma sanayine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli oranda artış kaydetti.

Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımlar da ülkenin petrol ve doğal gazda Avrupa pazarını önemli oranda kaybetmesine yol açtı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Dursun Özbek'ten ''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna cevap

''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna bakın ne dedi
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Lionel Messi'den Barcelonalıları duygulandıran paylaşım

Lionel Messi bu kez ağlattı
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Uzaya çıkacaklar için yeni adım! Hava ve idrardan üretilecek

Uzaya çıkacaklar için yeni adım! Hava ve idrardan üretilecek
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bülent Ersoy'a özel ilgi! Yemek yedirildiği anlar kameraya yansıdı

Bahar Candan tabak kırarken herkes arkadaki detaya takıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.