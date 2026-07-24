Haberler

Rusya'da akaryakıt arzı toparlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, ülkede akaryakıt arzına ilişkin durumun bazı bölgelerde istikrara kavuştuğunu, açık akaryakıt istasyonu sayısının arttığını ve kuyrukların azaldığını bildirdi.

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, ülkede akaryakıt arzına ilişkin durumun bazı bölgelerde istikrara kavuştuğunu, açık akaryakıt istasyonu sayısının arttığını ve kuyrukların azaldığını bildirdi.

Rusya Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Tsivilev'in akaryakıt piyasasındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Zabaykalye, Kaliningrad, İrkutsk, Krasnodar ve Tataristan'da akaryakıt piyasasında olumlu gelişmeler yaşandığını vurgulayan Tsivilev, Arhangelsk ve Saratov bölgelerinde de piyasanın normalleşmeye başladığını belirtti.

Söz konusu iyileşmenin petrol ürünleri ihracatına getirilen yasak, akaryakıt ithalatının artırılması ve rafinerilerin azami kapasiteyle çalışmasına yönelik hükümet tedbirleri sayesinde sağlandığını ifade eden Tsivilev, alınan kararların uygulanmasından bölgesel yönetimlerin sorumlu olduğunu kaydetti.

Bölgesel yönetimlerin mevcut koşullara göre vatandaşlar ile işletmelerin akaryakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla geçici kısıtlayıcı tedbirler alabileceğini belirten Tsivilev, piyasadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken, Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere birçok bölgede akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

Rus hükümeti dizel yakıt ve benzin ihracatını da yasaklamıştı.

Kaynak: AA
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

Namazı kılıp basının karşısına geçti! Özgür Özel'den iddialı sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış

Belediyede yasak aşk skandalı: Başkan, spiker sevgilisini işe almış
İstifalar sonrası Kılıçdaroğlu'ndan jet hamle! Apar topar toplantıya çağırdı

İstifalar sonrası Kılıçdaroğlu'ndan jet hamle! "Acil" koduyla çağırdı
Bu silahla etrafa kurşun yağdırdı, bedeli ağır oldu

Bu silahla etrafa kurşun yağdırdı, bedeli ağır oldu
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

91 vekilinin istifa ettiği anlarda Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına bakın
WhatsApp'tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat! Büyük tehlike kapıda

WhatsApp'ta bunu yapanlar yandı
Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor

Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
30 kişi arasından seçildi! İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği

Onlarca kişi arasından seçildi! İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği