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Rusya'nın Novosibirsk bölgesinde yakıt sorunu nedeniyle uzaktan çalışma tavsiyesi verildi

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Rusya'nın Novosibirsk bölgesinde akaryakıt sıkıntısı nedeniyle yüksek hazırlık durumu ilan edildi. Şirketlere çalışanlarını uzaktan çalışmaya geçirme, vatandaşlara ise kişisel araç kullanımını sınırlama tavsiyesinde bulunuldu. Ukrayna'nın rafineri saldırıları sonrası yakıt kıtlığı derinleşti.

Rusya'nın Novosibirsk bölgesinde akaryakıt sıkıntısı nedeniyle şirketlere çalışanlarını uzaktan çalışma düzenine geçirme tavsiyesinde bulunuldu.

Novosibirsk bölge yönetiminin yayımladığı karara göre, benzin kıtlığı nedeniyle bölgede "yüksek hazırlık durumu" ilan edildi.

Karara göre, kritik öneme sahip olmayan tüm şirketlere, yakıt tüketimini azaltmak amacıyla çalışanlarını uzaktan çalışma düzenine geçirmeleri önerildi.

Bölge sakinlerine de yüksek hazırlık durumu kaldırılana kadar kişisel araçlarıyla seyahatlerini sınırlandırmaları tavsiye edilirken, kamu kurumlarının da yakıt tasarrufuna geçmesi, yakıtı yalnızca öncelikli görevler için kullanması istendi.

Akaryakıt istasyonlarına, toplumsal gerginliği azaltmak için yakıt durumu, satış düzeni, süreleri ve miktarlarına ilişkin güvenilir bilgileri açık biçimde yayımlama çağrısı yapılırken, istasyonlardaki denetimlerin kolluk kuvvetlerince takip edileceği bildirildi.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken, Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Öte yandan, ülkede Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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