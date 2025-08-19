Rus Turistlerin Premium Turlara Talebi %35 Arttı

Rus turistlerin yurt dışındaki "premium turlara" talebinin bu yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine yüzde 35 arttığı ve Türkiye'nin bu alanda lider konumda olduğu bildirildi.

Rusya Tur Operatörleri Birliğinin (ATOR) açıklamasında, son yıllarda talep artışı görülen premium turlara ilişkin değerlendirmelere verildi.

Rus turistlerin söz konusu turlara ilişkin talebinin 2024'te önceki yıla kıyasla yüzde 45 arttığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu yılın 7 ayında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artış yaşandığı kaydedildi.

Türkiye'nin toplam premium tur satışında yüzde 48 payla zirvede yer aldığına işaret edilen açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yüzde 34, Mısır'ın yüzde 13 ve Maldivler'in yüzde 1 paya sahip olduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen uzmanlar, premium turlara yönelik talepteki artışın ana gerçekleri olarak, vatandaşların gelirlerindeki ve premium otel seçeneklerindeki artışı gösterdi.

ATOR, Rus turistlerin 2024'teki yurt dışı seyahatlerinin önceki yıla göre yüzde 15,4 artarak 17,4 milyona çıktığını ve en çok ziyaret edilen destinasyonunun Türkiye olduğunu bildirmişti.