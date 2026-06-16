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Rusya'da Tatneft akaryakıt satışlarına sınırlama getirdi

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Rus petrol ve akaryakıt şirketi Tatneft, Rusya genelindeki tüm istasyonlarında benzin ve motorin satışlarına geçici sınırlama getirdi. Ayrıca sadece nakit ödeme kabul edilmeye başlandı. Ukrayna'nın İHA saldırıları nedeniyle rafinerilerin bakıma alınması ve hükümetin ihracat kısıtlamaları etkili oldu.

Rus petrol ve akaryakıt şirketi Tatneft'in, Rusya'daki tüm istasyonlarında benzin ve motorin satışlarına geçici sınırlama getirdiği bildirildi.

Rus haber ajansı Interfax'ın Tatneft yetkilisine dayandırdığı haberinde, şirketin Rusya genelindeki tüm akaryakıt istasyonlarında satış sınırlaması uygulandığı belirtildi.

Akaryakıt satışındaki sınırlamanın yanı sıra ödeme konusunda da kısıtlama getirildiğine işaret edilen haberde, Tatneft'e ait istasyonlarda sadece nakit ödeme kabul edildiği kaydedildi.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alınırken, Rus hükümeti de akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Tatneft, Rusya'nın önde gelen petrol üretimi ve akaryakıt dağıtım şirketleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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