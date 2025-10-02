Haberler

Rus Kruvaziyer Samsun Limanı'nda

Güncelleme:
Soçi'den yola çıkan Astoria Grande kruvaziyeri, 940 turist ve 436 mürettebatla Samsun Limanı'na demirleyerek şehrin turizm hareketliliğini artırdı.

Türkiye ile Rusya arasındaki deniz turizmi trafiği sürüyor. Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Astoria Grande adlı kruvaziyer, beraberinde 940 turist ve 436 mürettebatla birlikte Samsun Limanı'na demirledi.

Karadeniz'in gözde turizm destinasyonlarından Samsun, kruvaziyer turizminin uğrak limanlarından biri olmaya devam ediyor. Rusya'nın Soçi kentinden yola çıkan Astoria Grande kruvaziyeri, Samsun Limanı'na demir atarak şehre 940 turist ve 436 mürettebat getirdi. Gemiden inen turistler, kentin farklı noktalarını keşfe çıktı. Atakum sahili, Amisos Tepesi, Bandırma Vapuru Müzesi ve şehir merkezindeki alışveriş durakları yoğun ilgi gördü. Samsun mutfağının yöresel tatlarını da deneyimleyen ziyaretçiler, şehirde keyifli anlar yaşadı.

Samsun Limanı, sezon boyunca ağırladığı kruvaziyerlerle birlikte şehirde turizm hareketliliğini artırarak esnafın yüzünü güldürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
