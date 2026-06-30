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Rusya'nın en büyük bankası Sber'in CEO'su Gref, Rus ekonomisinin aşırı soğuduğunu belirtti

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Rusya'nın en büyük bankası Sber'in CEO'su German Gref, yüksek politika faizi nedeniyle Rus ekonomisinin aşırı soğuduğunu belirterek faiz indirimi çağrısı yaptı. Gref, reel faizlerin yüzde 10 civarında olduğunu ve bu seviyenin kısa süreli uygulanabileceğini ifade etti.

Rusya'nın en büyük bankası Sber'in Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, yüksek politika faizi nedeniyle Rus ekonomisinin "aşırı soğuduğunu" belirterek, faizin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Gref, Sber'in yıllık hissedarlar toplantısında Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede reel faizlerin yüzde 10 civarında olduğunu kaydeden Gref, bu seviyedeki reel faizin ekonomiyi soğutmak amacıyla yalnızca kısa süre uygulanabileceğine işaret etti. Gref, "Bugün uygulanan politikanın sonucunda ekonomiyi açıkça aşırı soğuttuk. Faizin düşürülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fiyat artışlarının enerji sektöründeki sorunlar dahil piyasa dışı çok sayıda geçici etkenden kaynaklandığını savunan Gref, söz konusu unsurlarla para politikası üzerinden mücadele edilemeyeceğini söyledi.

Politika faizini yatırım faaliyetlerinin önündeki temel engel olarak nitelendiren Gref, yatırımların halihazırda yüzde 14 gerilediğini, bu yıl da yüzde 2 ila 3 düşebileceğini belirtti.

Gref, haziran başında düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda yüzde 10-12 seviyesindeki politika faizini işletmeler açısından "psikolojik sınır" şeklinde nitelendirmişti.

Rusya Merkez Bankası, Haziran 2025'te yüzde 20 seviyesinde bulunan politika faizini kademeli bir şekilde düşürmeye başlamış, 19 Haziran'daki son toplantıda yüzde 14,25'e indirmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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