Ruhun Yelkenleri 2025 Projesi Türkiye'de Başladı

Ruhun Yelkenleri 2025 projesi, Trabzon'da düzenlenen etkinlik ile Türkiye'deki ilk adımını attı. Sekiz ülkeden katılımcıların yer aldığı proje, kültürlerarası diyalogu ve sosyal entegrasyonu teşvik etmeyi amaçlıyor.

"Ruhun Yelkenleri 2025" projesi, bu yıl ilk kez Trabzon'da düzenlenen etkinlikle Türkiye'de başladı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, ANO "Beyaz Baston" tarafından organize edilen "Ruhun Yelkenleri 2025" projesi, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Federal Ajans "Rossotrudnichestvo" ve "Medsan" şirketler grubu desteğiyle gerçekleştiriliyor. "Ruhun Yelkenleri 2025" projesi, yelken seferini, festivalleri ve kültürlerarası diyaloğu buluşturuyor.

Bu yıl ilk kez Trabzon'da düzenlenen "Ruhun Yelkenleri", ikinci kez Karadeniz ile Akdeniz kıyılarını birleştirecek. Projeye Rusya, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, İran, Almanya ve Hırvatistan'dan sekiz ülkenin temsilcileri katılıyor.

Proje, karşılıklı zenginleşmenin sürdürülebilir ortaklıkların itici gücü olduğu uluslararası Engelsiz Yetenek İş Dünyası topluluğunu oluşturmayı amaçlıyor.

"Ruhun Yelkenleri", girişimciler, sosyal liderler, eğitimciler, doktorlar, müzisyenler ve farklı ülkelerden öğrenciler arasında deneyim, kültür ve fikir paylaşımının gerçekleştiği bir alan yaratıyor. Ortak deniz geçişleri, atölye çalışmaları, festivaller ve gayri resmi buluşmalar aracılığıyla katılımcılar, insan potansiyelinin çeşitliliğine saygı ve güven temelli bir ortaklık ağı kuruyor.

İlk olarak Trabzon'da başlayan proje kapsamında Engelsiz Yetenek Günleri düzenlendi. Yerel sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Trabzon Üniversitesi Rus Dili Kürsüsü ve Rusya Konsolosluğu yetkililerinin katıldığı programda, "Ruhun Yelkenleri uluslararası etkileşim platformu" semineri düzenlendi ve projenin sunumu yapıldı. Yeni uluslararası işbirliğinin sembolik başlangıç noktası olan etkinlikte daha sonra katılımcılar, yatlarda ve kıyıda düzenlenen atölye çalışmalarında Engelsiz Yeteneklerini sergiledi.

Daha sonra Marmaris ve Antalya'da düzenlenecek etkinlikler kapsamında, ekip üyeleri yatlarda konserli ev toplantılarına katılacak ve Türkiye kültürüyle tanışmak için eğitim ve ortak yelken aktivitelerine dahil olacak.

Antalya'da yarın bir araya gelecek katılımcılar, atölye çalışmalarına, kültürel etkinliklere katılacak, gümüş çağın saygın kişileriyle buluşacak ve Setur Antalya Marina'da kapsayıcı yelken yarışı düzenlenecek. Proje katılımcıları, Antalya'da Özel Mukaddes Aksoy Yatılı Bakım Merkezi'ni ziyaret edecek, uzmanlarla bir araya gelecek ve sosyal entegrasyon programları hakkında bilgi edinecekler.

Proje kapsamında, 25-28 Ekim'de, Mersin'de Engelsiz Yetenek Festivali düzenlenecek. Festival ilk kez şehir merkezinde başlayacak ve sonraki günler Tarsus'ta devam edecek. Programda, Mersin'deki rehabilitasyon kuruluşları ziyaret edilecek, Tarsus Üniversitesi'nde Engelsiz Yetenek Günü düzenlenecek ve "Ruhun Yelkenleri" profesyonelleri kapsayıcı yelken sporu atölye çalışmaları yapacak.

Ekspedisyonun ana katılımcıları ve ortakları arasında, ANO "Beyaz Baston" Başkanı ve uluslararası ekspedisyon lideri Oleg Kolpashikov, Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Tarsus Engelliler Platformu Başkanı Dursun Arslan, "Ruhun Yelkenleri" ve "Taganrog – Rusya" projelerinin kurucu ortağı ve yat kaptanı Viktor Klokov, Mersin Rota Yat Kulübü Genel Kaptanı Sedat Çelikcan, Sinop Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdullah Işık, Letonya'dan "Ruhun Yelkenleri" gazisi ve yat kaptanı Reinis Mezulis ve Kırgizistan Cumhuriyeti'nden 2019 yılında Asya Taekwondo Şampiyonası'nda gümüş madalya sahibi Mirbek Valiyev yer alıyor. Uluslararası Engelsiz Yetenek Hareketi'nin yeni neslini temsil eden Tarsus Üniversitesi öğrencileri ve farklı ülkelerden genç aktivistler de projenin katılımcıları arasında yer alacak.

ANO "Beyaz Baston" Başkanı Oleg Kolpashikov'un yöneteceği "Ruhun Yelkenleri: Karşılıklı Zenginleşmeye Doğru Hareket" projesinin Türkiye ayağı 2025 sezonunun finali olacak.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
