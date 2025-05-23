Ruha Elektrik, HD Hyundai Electric'ten 'Globalde En İyi Performansa Sahip Distribütör' Ödülünü Aldı

HD Hyundai Electric tarafından 'Globalde En İyi Performansa Sahip Distribütör' unvanına layık görüldüklerini belirten Ruha Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı İsa İshakoğlu, şirket ile olan ortaklıklarının küresel güce dönüştüğü söyledi.

Enerji sektöründe çeyrek asra yaklaşan deneyimiyle Türkiye'de Hyundai Electric'in temsilcisi olan Ruha Elektrik, 2024 yılı itibarıyla uluslararası alanda önemli başarıya bir başarı elde ederek, HD Hyundai Electric tarafından 'Globalde En İyi Performansa Sahip Distribütör' unvanına layık görüldü. Ödül, geçtiğimiz günlerde Güney Kore merkezli HD Hyundai Electric'in üst düzey yöneticilerinin Türkiye'yi ziyaretleri sırasında şirketin İstanbul'daki genel merkezinde düzenlenen özel törenle takdim edildi. Ruha Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı İsa İshakoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu başarının sadece bir ödül olmanın ötesinde, iki kurum arasındaki güçlü güven ilişkisini ve gelecek vizyonunu temsil ettiğini vurguladı.

Kuruluş hikayesinden global başarıya

İsa İshakoğlu, şirketin kuruluşundan bugüne uzanan hikayesini ve bu başarıya giden süreci değerlendirirken; 2003 yılında İstanbul'da kurulan şirketin aynı yıl Hyundai Electric'in Türkiye distribütörlüğünü üstlenerek büyük bir sorumluluk aldığını ve enerji sektörüne iddialı bir giriş yaptığını ifade etti. Sektörde Hyundai markasının tanınırlığının artırılması ve Güney Kore teknolojisinin Türkiye'de doğru bir stratejiyle konumlandırılması adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten İshakoğlu, "Hyundai'nin yüksek mühendislik gücünü ve sürekli gelişen ürün yelpazesini ülkemizde başarıyla temsil ederek, sektörde hem güvenilir hem de yenilikçi bir marka algısının oluşmasına katkı sağladık. 20'nci yılımızda şirketin Türkiye'deki tek distribütörü olmamız hem ülkemize hem de şirketimize duyulan güvenin açık bir göstergesi oldu" ifadelerini kullandı.

"Kore ile olan ortaklığımız gücümüze güç katıyor"

Devamlı büyüme hedeflerinin son on yıldır aralıksız gerçekleştiğini belirten İshakoğlu, "Tamamen yerli sermayemiz ile çıktığımız bu yolda Türkiye'nin elektrik enerjisi sektörüne inovatif çözümlerle yüksek teknolojili ürünler sunduk. Dünyanın en kıymetli markalarından biri sayılan Hyundai Grubu, tüm operasyonlarımızda en büyük destekçimiz konumunda oldu. Denizleri aşan bu samimi iş birliğimiz her yıl daha da sağlamlaşıyor; attığımız adımlarla dünya devinin bölgedeki temsilini kuvvetlendiriyor, gücümüze güç katıyoruz" dedi.

"Ödül, 20 yıllık güvenin ve vizyonun tescili "

Kazandıkları bu ödülün, 20 yılı aşkın bir iş birliğinin ve büyüme odaklı vizyonlarının somut bir yansıması olduğunu belirten İshakoğlu, 2024 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerde performansa verilen önemin HD Hyundai Electric tarafından uluslararası arenada takdir edilmesinin Ruha Elektrik için tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. İshakoğlu, "Şirketin bizi dünya genelinde en iyi performansa sahip distribütör olarak ödüllendirmesi, yıllardır sürdürdüğümüz istikrarlı büyümenin, müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemin ve sektördeki yenilikçi duruşumuzun bir sonucudur. Bu başarının globalde duyurulmasıyla ülkemizin bu başarılarla anılmasına vesile olmak bizler için büyük bir iftihar olmuştur. Şirket ile birlikte sadece ürün satışı yapmıyoruz; bilgi, teknoloji ve güveni de müşterilerimize sunuyoruz. Bu başarıyı bir zirve değil, çok daha büyük hedeflerin başlangıcı olarak görüyoruz" diyerek hem geçmişe duyulan saygıyı hem de geleceğe yönelik kararlılığı ortaya koydu.

Geleceğe Yönelik Büyük Hedefler

Gelecek vizyonuna da değinen İshakoğlu, Ruha Elektrik'in yalnızca Türkiye ve Azerbaycan'da değil, tüm Türk Cumhuriyetleri'nde ve çevre coğrafyalarda büyümeyi hedeflediğini belirtti. Şirket olarak inovasyonu ve dijital dönüşümü ön planda tuttuklarını vurgulayan İshakoğlu, "Enerji sektörünün geleceği teknolojiyle şekilleniyor. Biz de bu değişimi sadece takip eden değil, yön veren bir oyuncu olma hedefiyle ilerliyoruz. Güney Kore ile yürüttüğümüz stratejik görüşmeler, yeni nesil enerji çözümleri ve akıllı şebeke sistemleri gibi alanlarda yeni adımlar atmamızın önünü açacak. Yakın bölgemizde yeniden imar edilecek ülkelerde çözüm ortağı olmamız ile ilgili Kore heyetiyle yakın temas halindeyiz. HD Hyundai Electric ile güç birliğimizin, sadece mevcut pazarlarda değil, global pazarlarda da daha güçlü bir varlık göstermemizi sağlayacağına yürekten inanıyorum. Önümüzdeki dönemde sektöre yön verecek birçok yeniliği kamuoyuna duyurmaya hazırlanıyoruz. İki şirket arasında yapılan görüşmeler oldukça olumlu ilerliyor. Özellikle çok kıymetli ve stratejik bir adımla Güney Kore'nin ülkemize duyduğu teveccühün tezahür edeceğini söylememiz mümkün." diyerek geleceğe dair umut dolu mesajlar verdi. - İSTANBUL