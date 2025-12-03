Haberler

Rosatom, RITM-200 reaktör tesisine ekipman üretecek 3D baskı teknolojisini tanıttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rosatom'un Afrikantov Deneysel Makine Mühendisliği Tasarım Bürosu, RITM-200 reaktörü için yerli 3D yazıcı kullanarak ekipman bileşenleri üretme izni aldı. Bu gelişme, nükleer santrallerde daha karmaşık bileşenlerin üretiminde deneyim kazanma fırsatı sunuyor.

Rosatom Makine Mühendisliği Bölümü Afrikantov Deneysel Makine Mühendisliği Tasarım Bürosu (OKBM) RITM-200 reaktör tesisi için yerli 3D yazıcı kullanarak ekipman bileşenleri üretme izni aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, katmanlı teknolojiler kullanılarak üretilen ilk bileşen, bir nükleer güç santralindeki pompa ekipmanının bileşeni olan terminal kutusu oldu.

Reaktör ünitesinin ilk bileşeninin katmanlı üretim kullanılarak üretilmesi, RITM-200 için daha karmaşık bileşenlerin üretimindeki deneyimin tekrarlanmasına olanak tanıyacağı belirtiliyor.

Prototipler, ana malzeme bilimi kuruluşuyla kararlaştırılan program ve test metodolojisine uygun olarak kapsamlı bir çalışma yelpazesinden geçti ve tesisinin bileşenlerinin üretiminde 3D baskı yönteminin kullanılabileceğini doğruladı.

Ayrıca, düzenleyici belgeler hazırlanıp onaylandı ve Rusya Gemi Sicil Müdürlüğünden ilk sertifika alındı. Bu projenin hayata geçirilmesi, katmanlı teknolojileri kullanarak reaktör ekipmanı bileşenlerinin üretiminde deneyim kazanmayı, bu yönde düzenleyici belgeler geliştirmeyi ve RITM-200 için bir 3D yazıcıda daha karmaşık ve güvenilir ürünler üretmeyi mümkün kıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Afrikantov OKBM Baş Teknoloji Sorumlusu Yuri Vytnov, katmanlı teknolojiler kullanılarak üretilen RITM-200 reaktör tesisinin ilk bileşeni için düzenleyici belgelerin alınmasını sağladığını belirterek, "Bu belgelerin alınması gelecekte 3D baskı teknolojisinin deniz nükleer güç santralleri için çeşitli ekipmanların yanı sıra diğer tip ve amaçlara yönelik nükleer endüstri ekipmanlarının üretilmesinde kullanılmasını mümkün kılıyor." ifadesini kullandı.

Rosatom Yakıt Bölümü Katkı Maddesi Teknolojileri İş Birimi Müdürü Ilya Kavelashvili de RITM-200 için bileşen üretiminde katkı maddesi teknolojilerinin kullanılmasının Rusya endüstrisinin yüksek teknolojik hazırlığını gösterdiğini ifade ederek, "3D baskının kullanımı tasarım ve üretim için yeni fırsatlar sunuyor. Optimize edilmiş geometriye ve geliştirilmiş özelliklere sahip parçalar üretmek mümkün. Bu, ekipmanın verimliliği ve güvenilirliğini artırmanın yanı sıra ağırlığını ve maliyetini de azaltmayı mümkün kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya nükleer endüstrisinde reaktör ünitelerinin bileşenleri ilk kez 3D yazıcıda üretildi. Bu teknoloji, öncesinde tezgah ekipmanları, proses takımları ve prototip modeller için parça üretiminde kullanılıyor. Endüstride katmanlı üretim teknolojilerinin kullanımı, ürünlerin kullanım ömrünü uzatmaya, ekonomik verimliliği artırmaya ve işçilik maliyetlerini düşürmeye olanak sağlıyor.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert tepki

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cellat' tepkisi! Muhalefeti Deniz Gezmiş üzerinden vurdu

Erdoğan'dan "Cellat" tepkisi! Muhalefeti Deniz Gezmiş üzerinden vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi

Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi
Belediye Başkanı, Uzungöl için acı gerçeği itiraf etti

Belediye Başkanı, "Kabul etmek lazım" diyerek acı gerçeği itiraf etti
Konut ve iş yerleri için uygulanacak kira zam tavanı yüzde 35.91 oldu

İşte kira artış oranı! Ev sahipleri bu rakamın üzerine çıkamayacak
Adliyeden 25 kilo altın çalan memur için harekete geçildi

Adliyeden 25 kilo altın çalan memur için harekete geçildi
Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi

Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi
Osmanoğlu ailesinden 'Sina Osmanoğlu' tepkisi: 'Sahtekârlığın bu kadarı!'

Osmanoğlu ailesinden "Sina Osmanoğlu" tepkisi: "Sahtekârlığın bu kadarı!"
Belediye başkanından Meclis'i karıştıran çıkış: Seni evlendireyim de rahatla

Vahim iddiaya belediye başkanından Meclis'i karıştıran yanıt
Milyonlarca dolarlık satış tamam! Ülker sattı, Koç havada kaptı

Ülker sattı, Koç havada kaptı! Milyonlarca dolarlık anlaşma tamam
Galatasaray'da Osimhen endişesi

Galatasaray'da Osimhen endişesi
Ne Lewandowski ve Sörloth! Fenerbahçe'ye 'Kahraman golcü' geliyor

Ne Lewandowski ve Sörloth! Fenerbahçe'ye "Kahraman golcü" geliyor
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den güzel haber

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
Murat Cemcir'i yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üstünü vuruyor

Oyuncuyu yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üzerini vuruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.