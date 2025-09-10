Rosatom, Londra'da Dünya Nükleer Derneği Sempozyumuna Katıldı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un temsilcileri, Londra'da yapılan Dünya Nükleer Derneği'nin (WNA) sempozyumuna katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, nükleer enerjinin geleceğinin tartışıldığı en büyük uluslararası platformlardan biri olan WNA, Londra'da sempozyum düzenledi.

Sempozyuma Rosatom Enerji Projeleri AŞ Genel Müdürü Andrey Rojdestvin, Rosatom Sürdürülebilir Kalkınma Departmanı Direktörü Polina Lion ve Rosatom'un Latin Amerika Bölge Merkezi Direktörü İvan Dibov katıldı.

Rojdestvin sempozyumda "Nükleer Enerjinin Geleceğini Şekillendirme: Ulusal ve Küresel Projelerde İlerleme ve Yenilikler" başlıklı sunum yaptı.

Rojdestvin sunumunda, "Rosatom, nükleer enerjinin etkisini tutarlı bir şekilde genişletiyor ve hem Rusya'da hem de yurtdışında iklim hedeflerine ulaşılmasına önemli katkılar sağlıyor, nükleer enerji alanında kapsamlı çözümler sunuyor. Sürekli geliştirilen yenilikçi teknolojiler sayesinde Rosatom, yabancı ortaklarına nükleer yakıt döngüsünün tüm segmentlerinde modern çözümler sunuyor." ifadelerini kullandı.

Sunumda ayrıca nükleer santral inşası alanındaki ulusal ve küresel projelere genel bir bakış sunuldu ve nükleer yakıt döngüsüyle ilgili yenilikçi programların önemi vurgulandı.

Rosatom Sürdürülebilir Kalkınma Departmanı Direktörü Lion da "Gelecek İçin Çabalar" oturumuna katıldı. Bu oturumda nükleer enerjinin sürdürülebilir gelişimine yönelik yeni girişimler, yenilikler ve stratejik adımlar tartışıldı.

Lion oturumda, "Rosatom, çok farklı ekonomik durumlara ve kültürel özelliklere sahip ülkelerde nükleer santraller inşa ediyor. Rusya, Türkiye, Bangladeş, Macaristan ve daha birçok ülkede çalışıyoruz. Bu ülkeleri birleştiren şey, güvenilir ve temiz bir enerji kaynağına duyulan ihtiyaç. Bu da şüphesiz nükleer enerjidir. Atom projelerimizin insanların hayatını nasıl daha iyiye değiştirdiğini görüyoruz. ve işte bu, Rosatom'u ileriye taşımak için bize ilham veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dibov ise "Nükleer Enerji Gelişimin Temeli Olarak: Dünya Genelinde Uygulama Örnekleri" oturumunda konuştu.

Dibov, Rosatom'un, özellikle Latin Amerika ülkelerindeki uluslararası pazarlarda barışçıl nükleer enerji kullanımı alanında çok amaçlı çözümleri tanıtma deneyimini paylaştı.