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Rosatom, Kuzey Deniz Yolu'nda yıl boyu düzenli yük taşımacılığını 2027 başında bekliyor

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Rosatom'un Kuzey Deniz Yolu ve Arktik Kalkınma Direktörü Vladimir Panov, Kuzey Deniz Yolu'nda yıl boyunca düzenli yük taşımacılığının 2027'nin başında başlamasını beklediklerini söyledi. Rosneft'in Vostok Oil projesinde şimdiye kadar 6 sevkiyat yapıldığını belirtti.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Kuzey Deniz Yolu ve Arktik Kalkınma Direktörü Vladimir Panov, Kuzey Deniz Yolu'nda yıl boyunca düzenli yük taşımacılığının 2027'nin başında başlamasını beklediklerini ifade etti.

Panov, Rus haber ajansı İnterfaks'a yaptığı açıklamada, Kuzey Deniz Yolu'nun doğu yönünde düzenli seferlere hazırlanmasında son aşamaya gelindiğini belirtti.

Rus şirketlerinin bölgedeki taşımacılık faaliyetlerini artırdığı bilgisini veren Panov, Novatek'in önemli miktarda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıdığını, Rosneft'in Vostok Oil projesi kapsamında da şimdiye kadar 6 sevkiyat yapıldığını ifade etti.

Panov, "En büyük yük göndericilerimizden birinin 2027'nin başında Asya'ya düzenli sevkiyata başlamasıyla Kuzey Deniz Yolu'nun yıl boyunca faaliyete geçmesini bekliyoruz." dedi.

Gelecek yıl başında "Çukotka" adlı yeni nükleer buzkıranın hizmete alınmasının planlandığını belirten Panov, böylece Rusya'nın nükleer buzkıran filosundaki gemi sayısının 9'a ulaşacağını bildirdi.

Panov, taşımacılığın verimliliğini artırmak için gemi konvoylarının hızlandırılması, arama kurtarma altyapısının güçlendirilmesi ve iletişim olanaklarının geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kuzey Deniz Yolu'nda halihazırda 14 arama kurtarma gemisinin görev yaptığını ve 10 geminin daha inşa edildiğini belirten Panov, güzergahın daha geniş kapsamlı Transarktik Ulaştırma Koridoru'nun parçası haline getirileceğini kaydetti.

Dünyanın coğrafi açıdan en büyük ülkesi Rusya, Kara Denizi'nden başlayıp Bering Boğazı'ndaki Dejnyov Burnu'na uzanan ve yaklaşık 5 bin 600 kilometre uzunluğunda olan, özellikle kış döneminde kalın buzlarla kaplanan Kuzey Deniz Yolu'nun geliştirilmesine stratejik önem veriyor.

Kaynak: AA
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