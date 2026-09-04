Rosatom ve KAES Balkaş NGS için EPC sözleşmesi imzaladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ile "Kazakistan Nükleer Elektrik Santralleri" şirketi (KAES), toplam 2 bin 400 megavat elektrik kapasitesine sahip iki güç ünitesinden oluşacak Balkaş NGS'nin inşası için EPC sözleşmesi imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, nükleer güç santrali Kazakistan'ın Almatı Bölgesi'nin Jambıl ilçesine bağlı Ülken köyü yakınlarında inşa edilecek.

Rus tarafı adına sözleşmeyi Rosatom Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Atomstroyexport AŞ Başkanı Andrey Petrov, Kazak tarafı adına ise KAES Genel Müdürü Yernat Berdigulov imzaladı. İmza töreni, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihachev ile Kazakistan Cumhuriyeti Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Almasadam Satkaliev'in katılımıyla gerçekleştirildi.

İmzalanan sözleşme, gelecekte inşa edilecek Balkaş NGS projesinde Rus ve Kazak taraflarının sorumluluklarını belirliyor. Uluslararası konsorsiyumun lideri olarak Rosatom, tasarım ve tedarikten inşaata, işletmeye alma çalışmalarından tamamlanan tesisin müşteriye teslimine kadar projenin tüm uygulama döngüsünden sorumlu olacak.

Gelecekteki santralin temelini, her biri 1200 megavat elektrik kapasitesine sahip modern III+ nesil VVER-1200 reaktörleri oluşturacak. Bu teknoloji, en sıkı uluslararası güvenlik gerekliliklerini karşılıyor ve Rusya, Belarus, Türkiye, Bangladeş, Macaristan, Mısır ve Çin'de işletmede olan veya inşası devam eden tesislerde başarıyla uygulanıyor. İşletme ömrü 60 yıl olacak olan reaktörlerde bu sürenin 20 yıl daha uzatılması mümkün.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihachev, imzalanan sözleşmenin Kazakistan ile iş birliklerinde yeni bir aşamanın başlangıcını oluşturduğunu belirterek, "Yakın dönemde Rosatom'un tasarım çalışmalarını gerçekleştirmesi ve ekipman tedarikçisi şirketlerden oluşan uluslararası bir konsorsiyum kurması gerekiyor. Bununla birlikte, projenin tüm aşamalarında en sıkı uluslararası güvenlik ve verimlilik gerekliliklerini karşılayan güç ünitelerini inşa etmek ve işletmeye almak yönündeki temel hedefimize bağlı kalıyoruz. Rus nükleer teknolojilerinin Kazakistan Cumhuriyeti'nin enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilir kalkınması için güvenilir bir temel oluşturacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Santralin kurulacağı bölgede Ağustos 2025'te başlatılan etüt çalışmaları devam ediyor. Uzmanlar bugüne kadar derinliği 120 metreye ulaşan 60'tan fazla kuyu açarak analiz için gerekli numuneleri aldı. Güç ünitelerinin yerleşimi açısından en uygun sahanın belirlenmesi amacıyla malzemeler laboratuvar koşullarında inceleniyor.

Bu çalışmaların 2027'de tamamlanması, ardından mühendislerin güç ünitelerinin inşasına başlanması için gerekli izin belgelerinin alınmasına yönelik dokümantasyonu hazırlamaya başlaması planlanıyor.

Kaynak: AA