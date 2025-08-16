Roman Abramoviç'in Ultra Lüks Yatı 'Eclipse' Marmaris'ten Ayrıldı

Roman Abramoviç'in Ultra Lüks Yatı 'Eclipse' Marmaris'ten Ayrıldı
Marmaris'te 2,5 yıl boyunca demirli kalan Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 'Eclipse' adlı ultra lüks yatı, bakım için İstanbul'a doğru yola çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde demirli bulunan Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse" ilçeden demir aldı.

Yaklaşık 2,5 yıldır Marmaris Albatros Marina'da demirli bulunan ultra lüks yat, bağlı bulunduğu yerden ayrıldı.

164 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yat, büyüklüğüyle de dikkati çekiyor.

Yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra süit odalar, mini denizaltı ve spor salonu gibi birçok konfora sahip. Yatın bakım için İstanbul'daki bir tersaneye götürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Ekonomi
