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ROKETSAN'ın R-NOVA simülasyonu Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te işe alım için tanıtıldı

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ROKETSAN'ın R-NOVA simülasyonu Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te işe alım için tanıtıldı
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ROKETSAN'ın geliştirdiği R-NOVA simülasyonu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST'te tanıtıldı. İşe alım süreçlerinde kullanılması hedeflenen simülasyon, kişilik envanteri için sorduğu 15 soruyla kriz yönetimi, takım çalışması ve liderlik özelliklerini ölçüyor.

ROKETSAN tarafından geliştirilen R-NOVA simülasyonu ile işe alım süreçlerinin büyük ölçüde kolaylaştırılması planlanıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

ROKETSAN tarafından geliştirilen, işe alım süreçlerinde insan kaynakları departmanlarınca kullanılması hedeflenen R-NOVA simülasyonu da festivalde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Simülasyonda iş başvuru süreçlerinde kişilik envanteri çıkarmaya yönelik 15 soru soruluyor. Sorularla, kullanıcının kriz yönetimi becerisi, takım çalışmasına yatkınlığı ve liderlik özellikleri teste tabi tutuluyor.

Testin ardından insan kaynakları uzmanları kişilerle daha özelleştirilmiş görüşmeler yapabiliyor ve kullanıcının güçlü yönlerini görebiliyor.

"Kısıtlı süre içerisinde hızlı karar verme becerisini ölçüyor"

Simülasyon deneyimini AA muhabirine anlatan hemşirelik bölümü mezunu Hamdiye Büyükaslan, yaşadığı test sürecinin kendisine hızlı karar verme yetkinliği kazandırdığını söyledi.

Soruların kısa bir sürede stres içinde cevaplanması gerektiğine işaret eden Büyükaslan, "Bizim görevimiz de hemşirelik olduğu için sağlıkta ne kadar hızlı olursan o kadar iyi oluyor, onun için de faydası oldu. Çünkü orada hızlı karar vermek önemli. O an insan sağlığı bizim elimizde. Ne kadar hızlı olursak o kadar iyi." dedi.

Büyükaslan, belirlenen sürede hızlı ve mantıklı kararlar alınmasının önemini vurgulayarak, "Kısıtlı süre içerisinde hızlı karar verme becerisini ölçüyor. Başarılı olanlar bence değerlendirilebilir. Çünkü hızlı karar verebiliyorsa demek ki bir yeteneği vardır." diye konuştu.

Kaynak: AA
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