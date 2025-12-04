Roketsan'dan milli füzeler için yoğun mesai

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Mevcuttaki ürünlerimizin üretilmesi, seri üretimlerin teslimatları çok hızlı bir şekilde devam ediyor ama AR-GE çalışmalarıyla hem bu sistemlerin daha etkililerini, daha üst özelliklilerini ortaya çıkartmaya devam ediyoruz." dedi.

İkinci, Ankara Üniversitesi Teknokent'te düzenlenen Kamp'üss etkinliğinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Roketsan'ın gelecek yılki büyüme hedeflerine ilişkin soruyu yanıtlayan İkinci, savunma sanayisinin ivmeli yükselişine dikkati çekti.

İhracat ve yeni imzalanan sözleşmelerin etkisiyle büyümenin süreceğini vurgulayan İkinci, " Roketsan'ın önümüzdeki dönemde de çok hızlı bir şekilde büyümeye devam edeceğini söylemek mümkün. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) raporlarına göre Roketsan, savunma alanında ülkemizin en hızlı büyüyen ikinci şirketi, dünyanın da en hızlı büyüyen 11. savunma şirketi konumunda bulunuyor." diye konuştu.

Maliyet etkin ve ulaşılabilir sistem vurgusu

Murat İkinci, 2026 ve sonrasında da büyümenin aynı ivmeyle devam etmesini öngördüklerini belirterek, şirketin "maliyet etkin, ucuz ve etkili sistemler" üzerine yoğunlaştığını ifade etti.

Mevcut ürünlerin seri üretim ve teslimatlarının hızla sürdüğünü dile getiren İkinci, "AR-GE çalışmalarıyla hem bu sistemlerin daha etkililerini, daha üst özelliklilerini ortaya çıkartmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra da üretim ve geliştirme teknolojileriyle maliyet etkin çözümler üzerine odaklanıyoruz. Dünyadaki değişimi de yakından takip ediyoruz. Özellikle çoklu üretim, maliyet etkin üretim, ülkemizin ve Roketsan'ın en önemli hedeflerinden bir tanesi." dedi.

ÇELİK KUBBE, ALKA ve TAYFUN projesindeki gelişmeler

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamındaki projelere ilişkin de bilgi veren İkinci, anlaşmanın ÇELİK KUBBE unsurlarını, balistik ve stratejik sistemleri içerdiğini belirtti.

SİPER, HİSAR ve SUNGUR ailelerinin yanı sıra ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'ndeki geliştirmelerin sürdüğünü ifade eden İkinci, "ALKA'nın özellikle güç anlamındaki isterlerini çok daha üst noktalara çıkartabilecek teknolojileri şu anda çalışıyoruz." dedi.

İkinci, TAYFUN füzesine ilişkin ise şunları söyledi:

"TAYFUN'un farklı blokları şu anda hem teslim edilme aşamasında hem de test aşamasında. Hızlı bir şekilde bu blokların çalışmasını bitirip seri üretimle Silahlı Kuvvetlere teslimatına gayret gösteriyoruz. TAYFUN çok farklı bloklardan oluşuyor. Birçok blok şu anda seri üretimde, onların teslimatları devam ediyor ama önümüzdeki dönemde hem menzil olarak hem harp başlığı olarak hem de hassasiyet olarak TAYFUN ailesi genişlemeye devam edecek."

"GÖKBORA şu anda en hızlı geliştirilen füzelerden bir tanesi"

GÖKBORA füzesindeki son durumu da paylaşan İkinci, projenin motor çalışmalarının nihayete ulaştığını bildirdi.

İkinci, GÖKBORA'nın "görüş ötesi füze ailesi" olarak hizmete girmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Hem KIZILELMA, hem F-16'larımız hem de değişik platformlar üzerinden fırlatılabilecek bir füze olarak hizmete girmesi için bütün çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. GÖKBORA şu anda en hızlı geliştirilen füzelerden bir tanesi. İnşallah çok hızlı bir şekilde de envantere alacağız." diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Teknokent'te düzenlenen Kamp'üss projesine de değinen İkinci, etkinliğin sektör yöneticileri ile öğrencileri bir araya getirmesi bakımından önem taşıdığını vurguladı.

Öğrencilerin gelecekteki "itici güç" olduğunu belirten İkinci, "Öğrenci kardeşlerimizle özellikle Roketsan'ın insan kaynakları politikaları, Roketsan'ın bundan sonraki süreçteki teknoloji alanlarıyla ilgili görüş ve fikirlerimizi paylaştık. Onlara da çok ciddi katkılar yaptığını ve gelecekteki kariyerleri açısından da onlara çok farklı alanlar açtığını değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.