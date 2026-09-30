Haberler

Rodos'tan gelen AIDAblu, Muğla Bodrum Limanı'na 2 bin 243 turist getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rodos Limanı'ndan gelen İtalya bayraklı AIDAblu adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 bin 243 turist getirdi. Gemide çoğu Alman 2 bin 243 yolcu ile 641 personel bulunduğu belirtildi. Turistler ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "AIDAblu" adlı kruvaziyer, 2 bin 243 turist getirdi.

Rodos Limanı'ndan gelen İtalya bayraklı 253 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide çoğu Alman 2 bin 243 yolcu ile 641 personel bulunduğu belirtildi. Turistler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Geminin sonraki durağının Heraklion Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi

"Kaçırıldı" denilen uçak için korkunç iddia
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin ilk kadın borsa başkanıydı! 17 yıllık görevine veda etti

Türkiye'de bir ilkti, 17 yıl sonra veda etti
Amasya'da öfkeli boğa komşu ahıra daldı! Süt sağım makinesini boynuzuna takıp sürükledi

Öfkeli boğa komşunun ahırına daldı! Çıkarken bakın neyi götürdü
Yemen'de savaş kızıştı! Husilere 24 saatte 414 operasyon

24 saat içinde 414 operasyonla sarsıldılar
Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı, anne ile anneanne tutuklandı

Bebeğin ağzından peçete çıktı, anne ile anneanne tutuklandı
İşsizlik rakamları açıklandı! Ağustos'ta iki farklı tablo

İşsizlik rakamları açıklandı! Ağustos'ta iki farklı tablo
Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji kodu vererek uyardı
Özcan Deniz adliye çıkışında konuştu! 'Metres' sözünün perde arkasını anlattı

Adliye çıkışında konuştu! "Metres" sözünün perde arkasını anlattı