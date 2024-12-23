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Robotik Cerrahi ile Diz ve Kalça Protezi Ameliyatlarında Başarı Oranı Artıyor

Robotik Cerrahi ile Diz ve Kalça Protezi Ameliyatlarında Başarı Oranı Artıyor
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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Prof. Dr. Cengiz Şen, robotik cerrahinin diz ve kalça protezi ameliyatlarında başarı oranını artırdığını ve hastaların iyileşme sürecini hızlandırdığını belirtti. Ameliyat sonrası hastaların %95'inin memnun kaldığı ifade ediliyor.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Prof. Dr. Cengiz Şen, robotik cerrahinin, diz ve kalça protezi ameliyatlarında başarı oranını ciddi oranda yükselttiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, her yıl Türkiye'de yaklaşık 100 bin diz ve 40 bin kalça protezi ameliyatı yapılırken, dünya genelinde bu sayı, milyonları buluyor. Özellikle gelişmiş teknolojiler sayesinde, diz ve kalça protezi ameliyatlarında başarı oranı her geçen gün artıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Cengiz Şen, ameliyat öncesi detaylı planlama ve ameliyat sırasında sağladığı üstün doğrulukla, geleneksel yöntemlere kıyasla birçok avantaj sunan robotik cerrahinin, diz ve kalça protezi ameliyatlarında kullanılarak hastaların iyileşme sürecini hızlandırdığını belirtti.

Şen, "Robotik cerrahi, ameliyat sırasında cerraha yüksek hassasiyet sağlıyor. Bu sayede, protezlerin yerleştirilmesi milimetrik doğrulukla yapılıyor. Hem hastaların yaşam kalitesi artıyor hem de protezlerin ömrü uzuyor." ifadelerini kullandı.

Robotik sistemler sayesinde protezlerin en doğru açı ve pozisyonda yerleştirildiğinden bahseden Şen, diz protezi ameliyatlarında birkaç derecelik bir hatanın bile uzun vadede protezin başarısız olmasına yol açabildiğini, kalça protezinde de bacak uzunluğunun doğru korunması ve çizgisel kusur (dislokasyon) gibi komplikasyonların önlenmesinde robotik cerrahinin yardımcı olduğunu bildirdi.

"Hastalar birkaç gün içinde taburcu ediliyor"

Şen, robotik cerrahi sayesinde protez ameliyatlarda daha az kesi yapıldığına değinerek, "Bu sayede hastalar daha az ağrı ve şişlik yaşıyor. Daha kısa sürede iyileşme sağlanıyor. Ameliyat sonrası aynı gün yürüyüşe başlayabilen hastaların çoğu, birkaç gün içinde taburcu ediliyor." açıklamasını yaptı.

Geleneksel yöntemlerde kullanılan çimentolu diz protez ömrünün genellikle 10-20 yıl arasında değiştiğini kaydeden Şen, yeni teknolojilerle geliştirilen çimentosuz protezlerin, güçlü kemik yapısına sahip hastalar için uzun vadeli avantajlar sunduğunu vurguladı.

Şen, çimentosuz protezlerin zamanla kemik dokusuyla bütünleşerek daha dayanıklı hale geldiğini belirterek, "Çimentosuz total diz protezleri, özellikle genç ve aktif yaşam süren hastalar için ideal bir seçenek. Protezler zamanla daha da güçleniyor, bu da hastalara uzun yıllar sorunsuz bir kullanım imkanı tanıyor. Günümüzde kullanılan protezlerin ömrü, 25-30 yıla kadar çıkabiliyor. Robotik teknolojinin sağladığı hassasiyet, bu başarıyı daha da ileriye taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hastanelerinde ameliyat öncesi detaylı bir hazırlık süreci yürütüldüğüne, hastaların ameliyata daha güçlü bir şekilde girmesi için fizik tedavi programlarının uygulandığına işaret eden Şen, bu programlar sayesinde ameliyat sonrası rehabilitasyona daha hızlı uyum sağlandığına değindi.

Şen, robotik cerrahiyle diz ve kalça protezi ameliyatlarında genel başarı oranının oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak, "Hastaların yüzde 95'i, ameliyattan memnun ayrılıyor. Hastalarımıza en güncel ve etkili tedavi yöntemlerini sunuyoruz. Robotik cerrahi sayesinde daha dayanıklı, hızlı iyileşen ve uzun ömürlü protezlerle, hastalarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Ekonomi
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